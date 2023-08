Aber Chutkan, die sich bewusst war, dass ihre Aufsicht über den brisanten Fall landesweit im Rampenlicht stand, betonte wiederholt, dass sie beabsichtige, die Politik aus dem Gerichtssaal herauszuhalten und Trump wie jeden anderen kriminellen Angeklagten zu behandeln. Dazu gehörten mögliche Konsequenzen, wenn er Aussagen machte, die als Belästigung oder Bedrohung von Zeugen ausgelegt werden könnten.

„Die Tatsache, dass er eine politische Kampagne führt, muss einer geordneten Rechtspflege weichen“, sagte Chutkan. „Wenn das bedeutet, dass er in diesem Fall nicht genau das sagen kann, was er über Zeugen sagen möchte, dann muss es so sein.“

„Selbst wohl zweideutige Aussagen von Parteien oder ihren Anwälten können den Prozess gefährden, wenn sie vernünftigerweise dahingehend interpretiert werden können, Zeugen einzuschüchtern oder potenzielle Geschworene zu benachteiligen“, fügte Chutkan später hinzu. „Je mehr eine Partei hetzerische Äußerungen zu diesem Fall macht, die die Jury belasten könnten … desto dringlicher wird es sein, dass wir schnell mit dem Verfahren fortfahren.“

Die Anhörung war Chutkans erster bedeutender Vorstoß in den Fall, in dem Trump wegen dreier Verschwörungen angeklagt wird, die darauf abzielen, die Machtübergabe an Joe Biden nach der Wahl 2020 zu verhindern. Trump hat Chutkan, eine von Obama ernannte Kandidatin, wiederholt in den sozialen Medien angegriffen und ihre Ablehnung ohne Angabe einer Begründung gefordert. Lauro hat Trumps Aufruf jedoch nicht angenommen.

Trump hat in den letzten Tagen auch Kommentare zu Mike Pence abgegeben, die von der Staatsanwaltschaft als kritisch angesehen wurden, da Pence wahrscheinlich als Kronzeuge im Prozess an der Reihe sein wird. Chutkan sagte, dass sie sich nicht auf eine bestimmte Trump-Aussage beziehe, sondern dass sie ihre Äußerungen als „allgemeines Wort der Vorsicht“ formuliert habe.

„Soweit Ihr Mandant im Internet Aussagen machen will, muss er sich der Zeugensicherheit beugen“, bemerkte sie bereits zu Beginn der Anhörung.

Lauro betonte wiederholt, dass Trump „seine Freilassungsbedingungen gewissenhaft einhalten“ werde.

Die Anhörung legte auch den Grundstein dafür, dass die Staatsanwälte eine riesige Menge an Beweisen an Trumps Anwaltsteam übergeben konnten. Der stellvertretende Sonderermittler Thomas Windom sagte, sie seien bereit, bereits heute 11,6 Millionen „Seiten oder Dateien“ an die Verteidigung weiterzugeben, eine atemberaubende Zahl, von der Chutkan scherzte, dass sie sicherlich Einfluss auf Trumps vorgeschlagenen Verhandlungstermin haben werde.

Die Staatsanwälte wollen den Fall jedoch am 2. Januar vor Gericht bringen, eine schnelle Wende, die ihrer Meinung nach im öffentlichen Interesse liegt. Windom betonte, dass die große Menge an Beweisen „außerordentlich“ so organisiert worden sei, dass Trumps Team die Durchsicht einfach machen würde.

Der Großteil der Verhandlungen am Freitag konzentrierte sich auf Parameter für Trumps Fähigkeit, Beweise in dem Fall zu prüfen. Chutkan lehnte zunächst einen Vorschlag des Sonderermittlers ab, der darauf hinausliefe, Trump generell zu verbieten, Einzelheiten der von ihm überprüften Beweise offenzulegen.

„Ich möchte nicht, dass diese Anordnung zu umfassend ist“, sagte sie. „Ich möchte nicht einfach eine pauschale Schutzanordnung für Informationen erlassen, die nicht vertraulich sind.“

Chutkan betonte wiederholt Trumps Recht, im ersten Verfassungszusatz seine Meinung zu äußern, insbesondere im Wahlkampf um das Präsidentenamt. Sie sagte jedoch, ihr vorrangiges Ziel sei es, „eine geordnete Rechtspflege“ sicherzustellen.

„Herr. Trump hat, wie jeder Amerikaner, im ersten Verfassungszusatz das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber dieses Recht ist nicht absolut“, sagte sie. „Die freie Meinungsäußerung des Angeklagten unterliegt den bei der Anklageerhebung auferlegten Freigabebedingungen und muss einer ordnungsgemäßen Rechtspflege unterliegen.“

Lauro betonte wiederholt die politische Lage, die über dem Fall schwebt, und verwies auf dessen Einfluss auf Trumps Wahlkampf sowie auf die Möglichkeit, dass Staatsanwälte ihn beschuldigen könnten, gegen Vereinbarungen zur Beweismittelfreigabe verstoßen zu haben, selbst bei routinemäßigen Auseinandersetzungen im Wahlkampf mit Rivalen, zu denen auch Pence gehört. Dies würde Bidens Wiederwahlaussichten verbessern, sagte er.

Aber Chutkan sagte, diese Überlegungen könnten bei ihren Urteilen einfach keine Rolle spielen, und sagte, Lauro vermenge „was Ihr Mandant tun muss, um sich zu verteidigen, und was Ihr Mandant politisch tun will.“

„Die Verteidigung Ihres Mandanten soll in diesem Gerichtssaal stattfinden, nicht im Internet“, sagte Chutkan.

Die Staatsanwälte waren auch besorgt über Trumps Vorschlag, sensible Beweise in dem Fall ohne einen Betreuer seines Anwaltsteams prüfen zu dürfen.

„Der Verteidiger hat ein gewisses Maß an Vertrauen in den Angeklagten, das die Regierung nicht hat“, sagte Windom. „Wenn der Angeklagte das Material nur für sich hat, könnte er sich dafür entscheiden, das sensible Material zu fotokopieren oder auf andere Weise zu reproduzieren und ein Foto davon zu machen. Dieses Risiko ist viel geringer, wenn er (Anwalt) anwesend ist … Er hat die Tendenz gezeigt, den Wunsch zu haben, an Material festzuhalten, von dem er weiß, dass er es nicht haben sollte.“

Chutkan schloss sich dem Antrag der Verteidigung an, Trump zu gestatten, sensible Beweise ohne einen Betreuer seines Anwaltsteams zu überprüfen, sagte jedoch, Trump sei verpflichtet, solche Informationen ohne elektronische Geräte zu überprüfen, die sie reproduzieren könnten, und sein Team sei verpflichtet, alle Notizen zu überprüfen Er stellt sicher, dass keine personenbezogenen Daten von Zeugen enthalten sind.

Chutkan stellte sich auf die Seite der Staatsanwälte, die „Hunderte“ von Aufzeichnungen von Zeugenbefragungen und Transkripten in „sensible“ Materialien aufnehmen wollten, die nicht öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Und sie lehnte auch den Vorstoß von Trumps Team ab, einem wesentlich größeren Kreis von Trump-Mitarbeitern die Durchsicht von Beweisen in dem Fall zu gestatten, was laut Lauro angesichts des Zeitrahmens der Staatsanwälte und der außergewöhnlichen Menge an Material notwendig sei.

„Die Definition, die Sie derzeit haben, ist zu weit gefasst“, sagte sie. „Es erlaubt fast jedem. Ich lebe in Washington. Jeder ist ein Berater.“