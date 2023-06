In der Dokumentenaffäre werden Donald Trump insgesamt 37 Straftaten vorgeworfen. Der Ex-Präsident bekennt sich auf nicht schuldig und teilt regelmäßig Einzelheiten des Verfahrens auf seiner sozialen Plattform. Dies soll nun ein Ende haben.

Seit Monaten steht der frühere US-Präsident Donald Trump in verschiedenen Fällen vor Gericht. Details zu den Verhandlungen teilt er gerne mit seinen Followern auf seiner Plattform Truth Social. Ein Richter aus Florida hat den Staatsanwälten im Prozess wegen Trump-Dokumentenaffäre mitgeteilt, dass der ehemalige Präsident die gegen ihn erhobenen Beweise nicht mehr öffentlich zugänglich machen könne. Trump darf Beweise gegen ihn daher nur unter der direkten Aufsicht seiner Anwälte einsehen, sie jedoch nicht aufbewahren oder öffentlich darüber sprechen.

Mit dieser Anordnung will das Gericht verhindern, dass der Ex-Präsident Beweise zu seinem Vorteil veröffentlicht oder verfälscht. Trump hatte zuvor auf Truth Social die Staatsanwälte des Justizministeriums und Sonderstaatsanwalt Jack Smith kritisiert.

Im August durchsuchte die Bundespolizei FBI Trumps Privathaus Mar-a-Lago in Florida und beschlagnahmte zahlreiche geheime Dokumente aus seiner Amtszeit, teilweise mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Mar-a-Lago ist auch ein Club mit Räumen für zahlende Gäste und öffentliche Veranstaltungen. Durch die Aufbewahrung vertraulicher Regierungsdokumente in privaten Räumen nach seiner Amtszeit hätte sich Trump strafbar machen können.

Ihm werden Verschwörung zur Behinderung von Ermittlungen und die illegale Speicherung hochsensibler Informationen vorgeworfen. Der Anklage zufolge handelte es sich dabei unter anderem um Angaben zu den nuklearen Fähigkeiten der USA und anderer Länder, zu militärischen Schwächen in der Verteidigung der USA und ihrer Partner sowie Informationen zu möglichen Militäraktionen. Die Anklage wirft Trump sieben Kategorien von Vergehen und insgesamt 37 Straftaten vor. Trump bekannte sich in allen Punkten nicht schuldig.

Die Details in dem 49-seitigen Papier sind brisant. Darin heißt es beispielsweise, dass Trump Kisten mit geheimen Informationen in seinem Schlafzimmer, einem Badezimmer, einer Dusche, einem Ballsaal und einem Abstellraum aufbewahrt habe. Einige Kisten hätten vorübergehend in einem Raum gestanden, in dem öffentliche Veranstaltungen stattfanden. Ein Lagerraum war über einen öffentlichen Schwimmbadbereich leicht zugänglich.

In der Anklageschrift führen die Ermittler unter anderem anhand von Audioaufnahmen detailliert aus, wie Trump mit anderen Menschen über Verschlusssachen gesprochen oder diese an unbefugte Dritte weitergegeben hat. Trump weist alle Vorwürfe vehement zurück und sieht in den Vorwürfen einen politisch motivierten Versuch der Demokraten, ihn von einer zweiten Amtszeit im Weißen Haus abzuhalten. Er spricht von „politischem Auftragsmord“ und „Kriegsführung“ mit legalen Mitteln.