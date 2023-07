Das neue Gesetz verbietet fast alle Abtreibungen, sobald eine Herzaktivität festgestellt werden kann, was normalerweise in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall ist und bevor viele Frauen bemerken, dass sie schwanger sind.

Die von den Republikanern kontrollierte Legislative stimmte der Maßnahme letzte Woche in einer seltenen, ganztägigen Sondersitzung zu, was zu einer rechtlichen Anfechtung durch die ACLU von Iowa, Planned Parenthood North Central States und die Emma Goldman Clinic führte. Richter Joseph Seidlin hielt am Freitag eine Anhörung zu dieser Angelegenheit ab, sagte jedoch, er werde die Angelegenheit beraten – gerade als Reynolds den Gesetzentwurf etwa eine Meile entfernt unterzeichnete.

Abtreibungsanbieter sagten, sie hätten sich letzte Woche bemüht, so viele Termine wie möglich zu vereinbaren, bevor der Gouverneur den Stift zu Papier brachte, indem sie präventiv Hunderte von Anrufen tätigten, um Patienten auf die Ungewissheit vorzubereiten, und Kliniken bis spät in die Nacht geöffnet hielten.

Reynolds gab umgehend eine Erklärung ab, in der sie ihre Absicht unterstrich, die Angelegenheit bis zum Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu bekämpfen.

„Der Versuch der Abtreibungsindustrie, den Willen der Iowaner und die Stimmen ihrer gewählten Vertreter zu vereiteln, geht bis heute weiter“, sagte sie.

Das Urteil vom Montag sieht zwar vor, dass das staatliche Medizinamt während der vorübergehenden Aussetzung des Gesetzes mit der Erstellung von Durchsetzungsregeln fortfahren soll, wie im Gesetz festgelegt. Auf diese Weise wären die Leitlinien für Gesundheitsdienstleister klar definiert, falls das Gesetz in Zukunft in Kraft treten sollte.

Nach dem Gesetz gibt es begrenzte Umstände, die eine Abtreibung nach dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, an dem eine Herzaktivität festgestellt wird, zulassen würden: Vergewaltigung, wenn sie den Strafverfolgungsbehörden oder einem Gesundheitsdienstleister innerhalb von 45 Tagen gemeldet wird; Inzest, wenn die Meldung innerhalb von 145 Tagen erfolgt; wenn der Fötus eine fetale Anomalie aufweist, die „mit dem Leben unvereinbar“ ist; oder wenn die Schwangerschaft das Leben der schwangeren Frau gefährdet.

Seidlin präzisierte, dass sein heutiges Urteil vom Test der „unangemessenen Belastung“ abhängt, bei dem es sich um eine mittlere Prüfungsebene handelt, die verlangt, dass Gesetze kein wesentliches Hindernis für die Abtreibung darstellen.

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates erklärte in seinen jüngsten Urteilen zu dieser Angelegenheit, dass eine unangemessene Belastung weiterhin bestehen bleibe, „mit der Aufforderung, die Angelegenheit weiter zu verhandeln“, schrieb Seidlin. „Dies ist vielleicht der Rechtsstreit, der die Einladung annimmt.“

Wenn man diesen Maßstab zugrunde legt, haben Abtreibungsbefürworter wahrscheinlich Recht, wenn sie sagen, dass das neue Gesetz die verfassungsmäßigen Rechte der Iowaner verletzt, sagte Seidlin, was ihn dazu veranlasste, die vorübergehende Sperre zu gewähren.

Anwälte des Staates argumentierten – und werden wahrscheinlich weiterhin argumentieren –, dass das Gesetz anhand einer rationalen Basisprüfung analysiert werden sollte, der niedrigsten Prüfungsebene zur Beurteilung rechtlicher Herausforderungen.

„Wir sind zutiefst erleichtert, dass das Gericht diese Erleichterung gewährt hat, damit die lebenswichtige Gesundheitsversorgung in Iowa fortgesetzt werden kann“, sagte Abbey Hardy-Fairbanks, medizinische Direktorin der Emma Goldman Clinic in Iowa City, in einer Erklärung. „Wir sind uns auch sehr bewusst, dass die Erleichterung nur bis zu weiteren Gerichtsverfahren erfolgt und die Zukunft der Abtreibung in Iowa weiterhin dürftig und bedroht ist.“