Richter gesucht: Ehrenamt mit Einfluss

Schöffen sind Laien auf der Richterbank. Ihre Stimme hat direkten Einfluss auf das Urteil. Ein verantwortungsvolles Ehrenamt, von dem viele zu wenig wissen. Das wird oft zum Problem.

Von Kerstin Anabah, ARD-Rechtsabteilung

„Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil“: Ein Urteil, das tagtäglich vor deutschen Gerichten gefällt wird. Damit sie mit Leben gefüllt wird, gibt es ehrenamtliche Richter. Sie sollen die Menschen im Gerichtssaal darstellen. Die intensive Suche nach Freiwilligen läuft derzeit. Die neue Amtszeit beginnt Anfang nächsten Jahres.

Gleiches Stimmrecht wie Berufsrichter

Die meisten Laien sind in den Strafgerichten beschäftigt. 2019 gab es bundesweit rund 38.000 Hauptrichter. Bei den Ersatz- und Ergänzungsschöffen sind es deutlich mehr.

Schöffen sind keine Anwälte, sondern Laien aus der Mitte der Gesellschaft. Interessenten können sich selbst bewerben oder von einer Organisation nominiert werden. Wenn die notwendige Anzahl an Freiwilligen nicht gefunden werden kann, können Behörden Bürger nach dem Zufallsprinzip anschreiben, um sich als Schöffen zur Verfügung zu stellen. Wer ausgewählt wurde, ist grundsätzlich verpflichtet, das Ehrenamt anzunehmen. Es ist schwer abzulehnen. Zu den Anforderungen für die Stelle gehören: Deutsche Staatsangehörigkeit, mindestens 25 und höchstens 69 Jahre und Straflosigkeit.

Laienrichter haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. So können sie eine Verurteilung eines Angeklagten verhindern. Denn ohne sie ist die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht zu erreichen. Schöffen müssen vom Arbeitgeber für die Zeit der Sitzungstage freigestellt werden und erhalten beispielsweise eine Verdienstausfallentschädigung. Es ist Freiwilligenarbeit mit Macht. Obwohl sich die meisten ehrenamtlichen Richter freiwillig melden, haben einige Großstädte Schwierigkeiten, die Zahl der Laienrichter zu finden, die sie benötigen.

Es fehlt an Aufklärung

Für Andreas Höhne, Präsident des Bundesverbandes der ehrenamtlichen Richter, steht fest: „Das öffentliche Interesse ist da, aber es fehlt an Information.“ In den ländlichen Regionen funktioniert der Austausch über ehrenamtliches Engagement.

In den Großstädten muss allerdings mehr Werbung gemacht werden. In Berlin zum Beispiel gab es in manchen Bezirken zu wenig Ehrenamtliche. Und Hamburg erklärt auf Anfrage auch, dass die hohe Zahl von rund 9.800 Laienrichtern in der Vergangenheit nicht ausschließlich durch Ehrenamtliche gedeckt werden könne.

Gleiches gilt für Chemnitz, Frankfurt am Main und Mönchengladbach. Dort wurden die Bürger nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Andere Großstädte wie Köln, Dresden oder Stuttgart melden dagegen keine Probleme.

Extremistische Richter verhindern

Damit das Interesse an diesem Ehrenamt nicht von falscher Seite kommt, will Bundesjustizminister Marco Buschmann Verfassungstreue zur Voraussetzung für die Berufung in ein Schöffenamt machen. „Auf keinen Fall dürfen wir Extremisten die Rechtsprechung in unserem Land überlassen“, sagte der FDP-Politiker. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt bereits vor. Der Vorschlag dazu kam von den Bundesländern.

Derzeit ist es vor allem Sache der Kommunen, sich ein Bild von der Verfassungstreue der Bewerber zu machen. In Niedersachsen werden die Kommunen deshalb auf mögliche extremistische Kandidaten aufmerksam gemacht. Auch angehende Schöffen sollten schriftlich erklären, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten werden. Gleichzeitig sollte gefragt werden, ob sie gegebenenfalls einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz zustimmen. Das soll Verfassungsfeinde abschrecken und das Vertrauen in dieses Ehrenamt stärken.

Zudem soll die Maßnahme die Abfrage des Verfassungsschutzes im Bedarfsfall erleichtern. Das Bundesjustizministerium sieht jedoch keinen weiteren Reformbedarf bei der rechtlichen Ausgestaltung des Schöffenamtes. Ganz anders die Vertreter der ehrenamtlichen Richter.

Keine zeitgemäße Gestaltung des Jurybüros

Höhne hält die Rechtsform des Jurybüros für nicht mehr zeitgemäß. Vor allem die lange Amtszeit von fünf Jahren schreckt ab. Hier plädiert der Verband für eine Verkürzung auf mindestens vier Jahre. Vor allem junge Menschen schreckt die Länge ihrer Amtszeit ab.

Das Durchschnittsalter der Schöffen liegt laut Schöffenverband bei 55 Jahren plus. „Eine Verjüngung um zehn Jahre würde der Justiz gut tun“, sagt Höhne. Zudem müssen bis zur Amtseinführung noch viele Informationsveranstaltungen zu Rechten und Pflichten von Schöffen stattfinden. Laienrichter sollten das Innere einer Justizvollzugsanstalt sehen. Denn mit ihrer Stimme könnten sie den Bürgern „das Wichtigste nehmen: ihre Freiheit“.

Wichtig ist auch die psychosoziale Betreuung der Schöffen während ihrer Amtszeit. Schließlich werden sie mit Mord und Totschlag konfrontiert. Ob solche Hilfen angeboten werden, ist jedoch Sache der Bundesländer. Beispielsweise bietet die Sozialberatung der Berliner Justiz im Rahmen eines Pilotprojekts eine solche Beratung an. Und Bremen will auch die Unterstützung in der Geschäftsstelle intensivieren.

Ein Ehrentag für Richter

Der Bundesverband Ehrenamtlicher Richter e. V. wünscht sich eine stärkere Anerkennung dieses Ehrenamtes. Zum Beispiel durch einen Ehrentag für Schöffen. Das würde den Fokus wieder auf das Büro lenken. Ähnliches ist bereits in Bremen geplant. Um eine größere gesellschaftliche Anerkennung zu erreichen, soll es künftig einen Empfang für Schöffen geben. Zum gegenseitigen Austausch und um Wertschätzung für die Arbeit auszudrücken.