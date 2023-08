Es wird angenommen, dass die Klage die erste in den USA ist, die von Frauen eingereicht wurde, denen Abtreibungen verweigert wurden, seit der Oberste Gerichtshof letztes Jahr Roe v. Wade aufgehoben hatte, das fast 50 Jahre lang das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung bestätigt hatte.

Es wird erwartet, dass der Staat rasch Berufung einlegen wird, und hat argumentiert, dass das texanische Verbot bereits Ausnahmen zulasse, und die Befürchtungen der Ärzte vor einer Strafverfolgung als unbegründet bezeichnet.

„Das heutige Urteil sollte verhindern, dass andere Texaner das unvorstellbare Trauma erleiden, das unsere Kläger erlitten haben“, sagte Nancy Northup, Präsidentin und CEO des Center for Reproductive Rights, das zur Einleitung der Klage beigetragen hat. „Es wäre für den Bundesstaat Texas unzumutbar, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.“

Die unmittelbaren Auswirkungen der Entscheidung der Bezirksrichterin Jessica Mangrum in Texas waren unklar, wo im vergangenen Jahr alle Abtreibungskliniken geschlossen wurden. Während einer zweitägigen emotionalen Zeugenaussage in einem Gerichtssaal in Austin gaben Frauen erschütternde Berichte darüber ab, wie sie erfahren haben, dass ihre Babys die Geburt nicht überleben würden und dass sie nicht in der Lage sind, weite Strecken in Staaten zurückzulegen, in denen Abtreibung noch legal ist.

Das Gericht hat klargestellt: Ärzte müssen in der Lage sein, Patientinnen bei Schwangerschaftskomplikationen eine Standardversorgung zu bieten. Dieser Versorgungsstandard ist in bestimmten Fällen die Abtreibung, da es sich dabei um eine lebensrettende Gesundheitsversorgung handelt. Diese Entscheidung ist ein Sieg für Texaner mit Schwangerschaftskomplikationen, allerdings verweigert Texas der überwiegenden Mehrheit derjenigen, die dies wünschen, immer noch das Recht auf Abtreibung.“

Die im März eingereichte Klage zielt nicht darauf ab, das Abtreibungsverbot in Texas aufzuheben, sondern soll mehr Klarheit darüber erzwingen, wann Ausnahmen nach dem Gesetz zulässig sind, das zu den restriktivsten in den USA zählt

Nach dem texanischen Gesetz drohen Ärzten, die Abtreibungen durchführen, eine lebenslange Haftstrafe und Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar. Gegner sagen, dass dies dazu geführt hat, dass einige Frauen Anbieter haben, die nicht einmal über einen Schwangerschaftsabbruch diskutieren wollen.

Laut einer Ende Juni veröffentlichten Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs wünscht sich die Mehrheit der Erwachsenen in den USA, einschließlich derjenigen, die in Staaten mit den strengsten Beschränkungen für Abtreibungen leben, dass diese zumindest im Anfangsstadium der Schwangerschaft legal ist Forschung.