Richmond hield zijn eerste St. Patrick’s Day-evenement in Memorial Hall in 2019, toen het dorp nog eigenaar was van het gebouw en voordat COVID-19 in maart 2020 veel evenementen stopzette.

Verkocht aan Sam Everly en SH Capital LLC in 2021, de locatie is nu The District at Memorial Hall en zal nu weer de St. Patrick’s viering van het dorp organiseren, zei Village President Toni Wardanian.

“De nieuwe eigenaren doneren royaal” het gebruik van de locatie aan Richmond voor het evenement, zei ze.

De festiviteiten beginnen om 16.00 uur en duren tot vrijdag 21.00 uur in The District in Memorial Hall, 10308 Main St. Het evenement is gratis en open voor het publiek en omvat livemuziek van Cirrus Falcon, bagpiper Shawn McDonald, McNulty Irish dansers, kraampjes, activiteiten voor kinderen, Iers sodabrood, een “zwervende kabouter” en eten en drinken te koop.

Deelnemers van 21 jaar en ouder doen mee aan de trekking voor twee geschenkmanden ter waarde van meer dan $ 100 per stuk.

Voor wie het gerenoveerde gebouw nog niet heeft gezien, nodigt Wardanian bewoners en bezoekers uit om dat alsnog te doen.

“Ik vind dit een mooie manier om het gebouw te laten zien. We wilden het gebouw nooit schade toebrengen” door het aan een particuliere ontwikkelaar te verkopen. Het werk dat daar is gedaan, zei ze, heeft de locatie voor het dorp vernieuwd.

“Het is een prachtig gebouw. Als je de vorige ziet en wat ze er nu mee hebben gedaan, is het uitstekend, ‘zei Wardanian.

Toen Richmond het historische gebouw in april 2021 verkocht, was dat niet zonder controverse. Maar die verkoop kwam met de belofte om daar openbare evenementen te blijven houden, zei Wardanian.

“Ze zeiden vanaf het allereerste begin dat ze daar het hele jaar door een handvol (gemeenschapsevenementen) zouden houden”, zei Wardanian.

Toen Everly en zijn vrouw, Heather, het gebouw kochten, was het hun bedoeling “om het door de stad te laten gebruiken”, zei Sam Everly. “Ik ben opgegroeid in Spring Grove, dus het was belangrijk om het te hebben zodat de gemeenschap het kon gebruiken.”

Het district organiseerde vorig jaar Kerstmis van weleer voor het dorp en wil volgend najaar nog een evenement organiseren, zei Everly.

De reacties van het publiek op de locatie waren ook positief, op basis van het aantal geboekte bruiloften en andere evenementen. “We hebben veel bruiloften op vrijdag en zaterdag. Onze zomer en herfst zijn uitverkocht en we zetten ze op een rij voor volgend jaar’, zei Everly.

Het laatste St. Patrick’s Day-evenement dat daar werd gehouden, was op 29 februari 2020, voordat de pandemie andere evenementen in het gebied annuleerde, zei Richmond Management Analyst Kristen Murphy. Het werd geannuleerd in 2021 en vorig jaar hield het dorp een Shamrock Search door de binnenstad in plaats van een volledig evenement.

“Dit is het eerste jaar dat we het terugbrengen met hetzelfde formaat”, zei Murphy.

Een volledig schema van de entertainment- en evenementenstands is te vinden op de St. Patrick Celebration in Downtown Richmond Facebook-evenementenpagina.