New England-Trainer Richard Wigglesworth: „Es ist lustig, weil sie gelobt wurden, dann verlieren sie zwei Spiele in The Ashes und es gibt Fragen. Das ist Sport und deshalb muss man versuchen, sein Möglichstes zu tun, um zu gewinnen.“ Das Wort Unterhaltung trifft zu Kommt es mir in den Sinn, wenn ich plane? Nein“