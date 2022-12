Richard Riakporhe und Chris Billam-Smith können sich nächstes Jahr Weltmeistertitel sichern – ihre Wege zu Meisterschaftskämpfen enthüllt | Box-News

Die britischen Cruiserweights Richard Riakporhe und Chris Billam-Smith können damit rechnen, 2023 um Weltmeistertitel zu kämpfen.

Aber sie müssen in ihren nächsten Kämpfen erfolgreich sein.

Billam-Smith boxt Armend Xhoxhaj am 17. Dezember live weiter Sky Sportswährend Riakporhe Anfang des neuen Jahres boxen wird.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Chris Billam-Smith strebt nach seinem Heimatstadtkampf in Bournemouth gegen Armend Xhoxhaj im Dezember einen Weltmeistertitelkampf an



Londons Riakporhe ist gut platziert für einen Schuss auf WBC-Champion Ilunga Makabu.

Das sagte WBC-Präsident Mauricio Sulaimain Sky Sports: „Absolut, er [Riakporhe] ist ein großartiger Kämpfer, er ist auf die Weltbühne gekommen und ich bin sicher, dass wir von ihm hören werden.

„Wir haben mit BOXXER kommuniziert und es scheint, dass es echt ist. Ilunga Makabu hat eine [mandatory] Verteidigung für nächstes Jahr geplant. Aber jederzeit konnte er in einer freiwilligen Verteidigung kämpfen [against Riakporhe] und ich freue mich auf jeden Fall auf einen neuen großartigen Interessenten, der in die Mischung kommt.“

Arsen Goulamirian hält den WBA-Titel im Cruisergewicht und sein Team hat bereits einen möglichen Kampf mit Riakporhe oder Billam-Smith im Auge.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Billam-Smith schlägt Isaac Chamberlain durch Entscheidung in einem epischen 12-Runden-Kampf in Bournemouth



sagte Yohan Zaoui, der Goulamirian vertritt Sky Sports: „Nach drei Jahren ohne Kampf hat Arsen bewiesen, dass er ein wahrer Champion ist [beating Aleksei Egorov last month] und er wird im nächsten Kampf stärker sein. Er ist bereit, gegen jeden zu kämpfen und zu beweisen, dass er der beste Cruisergewichtler der Welt ist.

„Ein Kampf gegen Billam-Smith oder Riakporhe wäre brisant und interessant für alle Boxfans. Ich hatte ein hervorragendes Gefühl mit Ben Shalom, ich werde mich freuen, mit ihm an diesem Kampf zu arbeiten“, sagte er weiter.

„Auf jeden Fall wird Arsen im nächsten März kämpfen.“

Bild:

Riakporhe hat Möglichkeiten, Weltniveau zu erreichen (Bild: Lawrence Lustig/BOXXER)





Ben Shalom von BOXXER befördert beide Briten und sagte: „Billam-Smith und Riakporhe werden beide um Weltmeistertitel kämpfen.

„Es wird ein großes Jahr für die Cruiserweights. Richard wird im Januar rauskommen, Billam-Smiths Headliner im Dezember. Hoffentlich sehen wir Lawrence Okolie wieder auf der Bühne.

„Es ist ein riesiges, riesiges Jahr für Cruiserweights. Jai Opetaia [the IBF champion] will auch in Großbritannien kämpfen. Goulamirian tut es. Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr eine explosive Cruisergewicht-Division sehen werden.“