Richard Riakporhe, die snel zijn eigen titel nadert, heeft een boodschap voor alle wereldkampioenen cruiserweight.

“Ik geloof dat ik een van de gevaarlijkste jagers ter wereld ben, dus ik neem het ze niet kwalijk dat ze voor mij wegduiken en duiken”, vertelde Riakporhe. Sky Sports-nieuws.

Na het verslaan van Krzysztof Glowacki in januari, hoog gerangschikt bij de sanctionerende instanties van het wereldkampioenschap, lijkt een titelkans voor Riakporhe onvermijdelijk.

Hoogtepunten van Richard Riakporhe's verbluffende onderbreking van Krzysztof Glowacki in Manchester.



Hij heeft al een aanvaring gehad met WBO-kampioen Lawrence Okolie. De twee moesten worden gescheiden na een woordenwisseling tijdens de Creed III-première in Londen.

Okolie eerder verteld Sky Sports: “Hij zag rood, hij duwde me, en het werd een hele drukte.”

Riakporhe erkent dat Okolie hem provoceerde. “Ik zag net iemand achter me komen, gewoon mijn ruimte binnenkomen, dus ik voelde me behoorlijk bedreigd. Ik voelde me op zijn zachtst gezegd niet gerespecteerd. Van het een kwam het ander, duwen en duwen en een paar knuffels en we raakten gewoon uit elkaar, ‘ zei Riakporhe.

Beiden zijn Londenaren, beide rivalen op het gebied van cruiserweight, maar Riakporhe wil geen klappen uitwisselen met Okolie totdat ze daadwerkelijk boksen voor ten minste één wereldtitel.

“Als ik me niet bedreigd of niet gerespecteerd voel, is het hopelijk prima en hartelijk (als ze elkaar weer ontmoeten)”, zei hij.

“Maar één ding wil ik zeggen, ik zal mijn best doen om geen stoten buiten de ring te gooien en ik heb het al meer dan 10 jaar niet gedaan, dus ik denk niet dat dat zal gebeuren.”





Richard Riakporhe en Lawrence Okolie bespreken een mogelijk enorme strijd om de wereldtitel in het cruisergewicht, waarbij het paar goede hoop heeft dat het gevecht dit jaar plaatsvindt.



Okolie is niet de enige Britse rivaal van Riakporhe. Hij versloeg eerder Chris Billam-Smith, maar sindsdien heeft de man uit Bournemouth Britse, Gemenebest- en Europese titels gewonnen en is hij zelf omhooggeschoten op de wereldranglijst.

Riakporhe zou een rematch met Billam-Smith verwelkomen. “Absoluut. Ik denk dat Chris Billam-Smith met grote sprongen vooruit is gegaan. Hij heeft geweldige prestaties neergezet, werd onderbroken door echte vechters, fatsoenlijke laten we zeggen top 20 vechters ter wereld,” zei hij.

“Dus ik zou hem zeker de kans geven om zijn verlies op mij te wreken. Ik geloof dat het hetzelfde resultaat zal zijn.”

Maar zodra hij zag dat Badou Jack op zondag Ilunga Makabu van streek maakte om de WBC cruiserweight-titel te winnen, ging Riakporhe naar sociale media om hem uit te roepen.

“Zoals ik al had voorspeld, is er geen enkele reactie gekomen”, zei Riakporhe.

“Ik heb meer kracht. Ik ben misschien iets sneller, explosiever, atletischer. Ik geloof dat ik intelligent ben. Ik heb een geweldige verdediging. Ik heb alles.





Richard Riakporhe versloeg Krzysztof Glowacki op indrukwekkende wijze en richtte zich snel op wereldtitelgevechten voor de nabije toekomst.



“Ik heb alle eigenschappen. Ik heb de mentaliteit. Ik leef het leven. Er is niets dat me zou kunnen stoppen. Ik geloof gewoon dat ik die man ben. Als ze anders denken, kunnen ze bewijzen dat ik ongelijk heb.

Hij voegde eraan toe: “Hij presteerde uitstekend, ik zag niet echt een verslechtering van hem. Maar ik zag enkele hiaten in zijn eerdere gevechten voorafgaand aan deze.

“Het laat gewoon zien hoe goed hij een kampioen is. Hij heeft zich heel goed verbeterd. Hij heeft een geweldige prestatie geleverd voor dit laatste gevecht tegen Makabu, dus ik heb geen fouten over hem te zeggen.

“Ik geloof gewoon dat ik heb wat nodig is om kampioen te worden.”

