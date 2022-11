Richard Fierro: Ein Armeeveteran, der den Nachtclub-Shooter in Colorado zur Strecke brachte, bedankt sich eine Woche nach dem Angriff bei der Gemeinde für ihre Unterstützung

CNN

Richard Fierro, der Armeeveteran, der dabei half, einen Schützen auszuschalten, der in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado auf Gäste geschossen hatte, drückte seine tiefe Wertschätzung für die Unterstützung der Gemeinde aus, als die Brauerei seiner Familie am Tag nach Thanksgiving wiedereröffnet wurde.

„Es war ein wunderschöner Tag“, sagte Fierro am Samstag zu Jim Acosta von CNN. „Ich kann den Leuten gar nicht genug danken. Ich habe versucht, allen zu danken, die durch die Tür gegangen sind.“

Fierro wurde von den Behörden für seine schnellen, lebensrettenden Aktionen im Club Q in Colorado Springs am 19. November gefeiert, als die Polizei mitteilte, dass eine bewaffnete Person kurz vor Mitternacht das Gebäude betrat und das Feuer eröffnete. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Angriff fünf Menschen getötet und mindestens 19 verletzt.

„Ich bin kein Held“, sagte Fierro zu Acosta. „Jeder andere in diesem Raum war ein Held bei uns und jeder hat eine Heldengeschichte, um einfach zu versuchen und zu überleben.“

Der Schütze wurde von Fierro, der mit Familie und Freunden einen Geburtstag im Club gefeiert hatte, zu Boden getackelt. Eine andere Person, die von der Polizei als Thomas James identifiziert wurde, schob ein Gewehr aus der Reichweite des Schützen, während Fierro den Schützen mit der anderen Schusswaffe, die sie hatten, einer Pistole, schlug und überwältigte.

Der Freund von Fierros Tochter, der 22-jährige Raymond Green Vance, wurde von den Behörden als einer der bei der Schießerei Getöteten identifiziert. Der mutmaßliche Schütze wird ohne Kaution in Haft gehalten und sieht sich laut Gerichtsdokumenten mit fünf vorläufigen Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades und fünf Anklagepunkten eines vorurteilsmotivierten Verbrechens – anderswo als Hassverbrechen bezeichnet – konfrontiert, die Körperverletzungen verursacht haben.

Präsident Joe Biden rief Fierro und seine Frau Jessica am Dienstag an, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und erklärte, der Präsident wolle Fierro für sein „mutiges Handeln“ und seinen „Handlungsinstinkt“ bei der Vereitelung des Angriffs und der Rettung von Leben danken.

Fierro sagte CNN am Samstag, er sei „demütig“ über den Anruf.

„Am Ende des Tages wünschte ich, jeder könnte mit ihm sprechen und nur diese Ehre haben. Ich bin ein alter Soldat, also ist es für mich eine große Sache, nur mit einem Oberbefehlshaber zu sprechen“, sagte er.

Biden sagte Reportern am Donnerstag, er werde erneut versuchen, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um „Angriffswaffen loszuwerden“. Auf die Frage nach dem nationalen Gespräch über Schusswaffen sagte Fierro, er habe Respekt vor solchen Waffen aus seiner Ausbildung als Soldat und wünsche sich eine andere Mentalität, unabhängig davon, wohin sich die Waffendebatte als nächstes wendet.

„Ich möchte nur, dass die Leute aufhören, so viel Wut zu haben. Es sollte nicht so angespannt sein. Es gibt keinen Grund für jemanden, in einen Tanzclub oder eine Show oder irgendetwas zu gehen und sich Sorgen zu machen, erschossen zu werden“, sagte er.

Für die Wiedereröffnung der Atrevida Beer Company in Colorado Springs am Freitag – deren Eigentümer er und seine Frau sind – sagte Fierro, er sei von den Anwesenden sehr ermutigt worden.

„Es war schöner als Person, die Varianz, den Unterschied, die Vielfalt, die Einbeziehung aller dort zu sehen. Alle im selben Raum haben einfach etwas Freude und genießen ein Bier.“