(Motorsport-Total.com) – De betrokkenheid van Red Bull en Racing Bulls was Daniel Ricciardo dit seizoen, maar dat was niet het geval, dat zijn prestaties zo slecht waren, dat zijn prestaties zo gelukkig waren. Zeer krachtige Racing Bulls-teamchef Laurent Mekies met een combinatie van onmiskenbare helderheid, dat is de Australiër, wanneer de auto een succes is, nooit over de pure Speed-lak heen en het beste wat er te maken is. Geniet dus van je sprint in Miami in mei.

© Motorsportafbeeldingen Helmut Marko was bij de treibende Kraft-hinter Daniel Ricciardos Entlassung Zoom

We kijken ernaar uit je binnenkort te zien met Liam Lawson, met Red Bull en onze plannen voor 2026. We gaan leuke dingen doen, we zijn benieuwd naar meer over de Ricciardos Comeback voor Racing Bulls in het verleden en na een paar gesprekken voor Red Bull-oorlog.

Sergio Perez had in de tweede helft van het jaar 2023 wat problemen, was de beste Red Bull, was Ricciardo en er was grote opwinding bij zowel de Test na de Grand Prix in Silverstone in de RB19 in het genoemde jaar, als de kandidaat was positief. Perez kon zichzelf niet oprichten. Maar deze zaken zijn niet optimaal, aangezien Ricciardo zelf in Zandvoort zijn handen heeft en Lawson die er klaar voor is om voor zijn team te rennen.

Braucht Red Bull voor 2026 twee nieuwe Fahrer?

Sinds het jaar 2024 is het probleem enorm, Ricciardo zou een probleem kunnen hebben met de huidige status van Red Bull, wat automatisch werkelijkheid zou worden. Tijdens de Grands Prix van België en België zal er een faseloop zijn, waarbij Ricciardo tijdens de race zal racen, aangezien Red Bull de overwinning op Perez zal verspelen. Maar na het team zelf, op het Mexicaanse festival, stonden deze eredagen gepland.

De reden achter de Red Bull fuhrungsetage was het gevolg van de vertraging vóór 2026 – en theoretisch zou Max Verstappen door kunnen gaan tot 2028. Red Bull kan er echter niet zeker van zijn dat Nederland aan de nieuwe regelgeving zal kunnen voldoen, waardoor Perez kan eronder blijven opereren.

Het team moet samen zijn en de twee fronten zijn vrijgesteld. Wij zijn een man die in de toekomst toptalent in andere teams heeft – we hebben Red Bull-teamchef Christian Horner met steun van George Russell in de toekomst.

Aber Red Bull moet altijd duidelijk zijn, we zijn ons bewust van de huidige Pool en de jonge mensen met de beste resultaten – en op dezelfde weg is het duidelijk dat zij betere resultaten zullen behalen in hun rol. Omdat Ricciardo de optie al lang bekijkt, kan hij niet wachten om Red Bull te zien tot 2025, en Lawson zal door kunnen gaan met de resultaten en binnenkort bij ons kunnen blijven, die Yuki Tsunoda zal kunnen zien .

Was het met Hadjar en Iwasa?

De aanhoudende onopgeloste vorm van Perez is een kwestie van hoop voor de toekomst van het jaar en in de toekomst zal het hele jaar tot leven komen in 2026, en we zullen zien wat er daarna gebeurt tijdens het seizoen. de beste alternatieve waren.

Dit is duidelijk duidelijk, dus Red Bull Yuki Tsunoda is niet klaar voor de toekomst van Max Verstappen, maar Lawson is er wel verantwoordelijk voor, maar er is een aanzienlijk risico. Als je Perez en Lawson kent, kun je nog steeds genieten van Red Bull.

Het zou voor Ricciardo erg lastig zijn geweest om kans te maken op een Abschiedstournee, anders was dat seizoen voorbij geweest, maar die tijd staat niet op de Red Bulls-pagina. Als u zo snel bent, kunt u meer informatie over Lawson geven, zodat u begrijpt wat u doet: is er de beste manier om een ​​point-to-point-team te krijgen of om in de tussentijd meer tijd te hebben?

Zelfs toen was dat debat niet hetzelfde bij de andere Nachwuchsfahrern. Isack Hadjar zit goed in de Formule 2 en is succesvol in de Formule 1, waar Ayumu Iwasa in de Super Formula op het podium staat.

Marko: „Wir mussen in die Zukunft blicken“

Wie is Red Bull Motorsport-manager Helmut Marko in een video met Formel1.de Het is duidelijk, hier is een mooi beeld van de game: „Ricciardo is geboren met de kans. Als Red Bull Racing zou komen, zouden we graag zien dat Racing Bulls hun mening uitspreekt.“, staat er.

„Aber man muss das in eenm großeren Zusammenhang sehen. Wir haben ganze ganze von youngen Fahrern. Dat is Hadjar, dat is Lawson. En dan ist da noch Iwasa, ohne dass wir sie in een Rangliste einordnen können. En we wir mussen in die We kijken ernaar uit om ze de volgende keer te zien: hoe zal Lawson omgaan met Yuki?

Dat is ook het spel, en dat is het ook. De Red Bulls zijn verantwoordelijk voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar er bestaat geen twijfel over dat ze er, ook al is er een reden voor, over 18 maanden nog in leven zijn.