Ric Flair nach problematischer Promo in der Kritik: “Ik ben er klaar voor, ik zou graag Tony Khan en AEW meenemen in Verlegenheit.” – Bekijk de huidige “AEW Collision”-Ausgabe – Meer wedstrijden voor het volgende “AEW Dynamite” – evenement en de “ROH Final Battle” PPV aangekondigd

Ric Flair drukt zich uit in zijn stijl op Daar ga je, je zult ervan genieten, je zult ervan genieten, je zult ervan genieten. Het is oké om het te doen, maar het is oké. Grund für sein Statement war Kritik en een promotie van de 74-Jährigen bij de “AEW Rampage”-Tapings zijn vergangen Mittwoch. ’s Avonds had Flair alle vrouwen tussen de 18 en 28 jaar in het hotel, met al hun vrienden en familie. Damit speelde daar in een aantal signaalpromoties in de jaren tachtig bij WCW en Jim Crockett Promotions. De inhoud van de promotie werd onthuld en opgenomen in het “AEW Rampage” -formaat.

Ik ben het zo beu om al deze negativiteit te horen! Ik hoef niet te werken, en ik heb het geld niet nodig. Kan ik er niet gewoon van genieten om bij mijn lieve vriend te zijn? @Steek’s kant voor de komende paar maanden zonder zoveel haat? Ik weet dat ik oud ben, maar dat betekent niet dat ik niet van het leven kan genieten! Ik heb de… pic.twitter.com/GK49HoSeEC — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 30 november 2023

Beide huidige evenementen van “AEW Collision” houden verband met de Blue Group van de Continental Classic Tournaments. Bryan Danielson wacht dus op een pauze van Eddie Kingston in de Ring. De twee andere combinaties voor „AEW Collision“ zijn Andrade El Idolo vs. Daniel Garcia en Brody King vs. Claudio Castagnoli.

Alle Elite Worstelen “Collision #25”

Ort: Erie Insurance Arena in Erie, Pennsylvania, VS

Datum: 2 december 2023

Continental Classic – Blauwe Groep – Enkelspel

Andrade El Idolo (0) versus Daniel Garcia (0)

Continental Classic – Blauwe Groep – Enkelspel

Brody King (3) tegen Claudio Castagnoli(3)

Continental Classic – Blauwe Groep – Enkelspel

Bryan Danielson (0) versus Eddie Kingston (0)

Voor de “AEW Dynamite”-competitie van de komende week worden de volgende wedstrijden van de Gold Group van de Continental Classic Tournaments officieel aangekondigd als de AEW Women’s World Championship Match. Kijk hoe Toni Storm de titel van Skye Blue in de spelset bekijkt, aan de beurt komt tijdens de wedstrijd Jon Moxley (6) tegen Rush (3), Swerve Strickland (6) tegen Mark Briscoe (0) en Jay White (3 ) versus Jay Lethal (0). Huidige huidige line-up:

Alle Elite Worstelen “Dynamite #218”

Ort: Bell Centre in Montreal, Quebec, Canada

Datum: 06. december 2023

AEW TNT-kampioenschap

Enkelspel wedstrijd

Christian Cage (c) versus Adam Copeland

AEW Wereldkampioenschap Dames

Enkelspel wedstrijd

Toni Storm versus Skye Blue

Continental Classic – Gouden Groep – Enkelspel

Jon Moxley (6) versus Rush (3)

Continental Classic – Gouden Groep – Enkelspel

Swerve Strickland (6) versus Mark Briscoe (0)

Continental Classic – Gouden Groep – Enkelspel

Jay White (3) versus Jay Lethal (0)

Mit ROH Wereldkampioen dames Athena vs. Billie Starks was nu op 15-jarige leeftijd in de titelwedstrijd voor de “ROH Final Battle” PPV. Deze maand werd afgesloten.

Erering “Eindgevecht 2024”

Ort: Curtis Culwell Center in Garland, Texas, VS

Datum: 15 december 2024

ROH Wereldkampioenschap Dames

Enkelspel wedstrijd

Athena versus Billie Starks

ROH Wereldtelevisiekampioenschap – Vakantie

Survival of the Fittest – Zesvoudige eliminatiewedstrijd

Dalton Castle versus Komander versus nader vast te stellen versus nader vast te stellen versus nader vast te stellen versus nader vast te stellen

Diskutiert in unserem Forum met anderen Worstelfans über diese Themen! Klik!

Heb jij zin in vreugde? Dan gebruiken we voor Kerstmis onze adventskalender. Deze communicatie is kosteloos en u profiteert van een royaal e-mailadres voor uw communicatie, waardoor u profiteert van uw e-mailcontacten. De volledige wensen van het WI-team vielen op Glück!