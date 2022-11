RHOP Monique Samuels Seite mit Wendy inmitten einer Auseinandersetzung mit Mia

Ein ehemaliger Echte Hausfrau von Potomac wägt einen kontroversen Moment aus der Folge vom Sonntag ab, der Parallelen zu ihrer Zeit in der Show aufwies.

Monique Samuels jetzt von Liebe & Ehe DC Der Ruhm spricht von dem Moment, als Mia Thornton und Dr. Wendy Osefo in Miami aneinandergerieten.

Wie bereits berichtet, warf Mia während eines hitzigen Streits während eines Abendessens in Peter Thomas‘ Restaurant Bar One ihr Getränk in Wendys Richtung.

Die Dinge eskalierten zwischen den beiden, nachdem Mia sagte, dass Wendy während ihrer Miami-Besetzungsreise bei Peter Thomas hätte „einchecken“ sollen, weil sie überlegte, mit ihm Geschäfte zu machen.

„Der einzige Mann, den ich wissen lasse, dass ich in die Stadt komme, ist mein Mann“, erwiderte Wendy. „Süße, vielleicht redest du so mit anderen Männern. Vielleicht spielen Sie und Ihr Mann so, ich und mein Mann spielen nicht so, Punkt!“ Sie hat hinzugefügt. „Du sagst mir, ich soll einen Typen anrufen, während ich in der Stadt bin, ich bin nicht geschäftlich in der Stadt.“

Wendys Erklärung rechtfertigte anscheinend einen Drink-Wurf und von da an drehten sich die Dinge.

Zu dem chaotischen Handgemenge, das folgte, gehörten, dass Mia mehrere Fingernägel brach, als sie versuchte, zu Wendy zu gelangen, die sie mit ihrer Handtasche schlug, Anschuldigungen, dass Karen Huger „den Zaun erschütterte“, Robyn Dixon, die Wendy als antagonistisch bezeichnete, und Wendy, die Gizelle Bryant als Heuchlerin bezeichnete, weil sie sich auf die Seite von Mia stellte .

„Ich werde Mia-Empathisanten oder jemanden, der jetzt mit Gewalt einverstanden ist, nicht hören“, sagte Wendy. „Aber als Monique es Candiace angetan hat, war sie gegen Gewalt.“

Wendy bezog sich darauf, als Gizelle und eine Reihe anderer Damen in der Besetzung Monique Samuels in Staffel 5 ausschalteten, nachdem sie eine körperliche Auseinandersetzung mit Candiace Dillard hatte. Monique behauptete, dass sie in dem Moment, in dem sie Candiace in einem Weingut an den Haaren packte und sie herunterzog, ohnmächtig wurde, aber die Gruppe sagte, sie spielte mit schwarzen weiblichen Stereotypen, und Gizelle sagte, sie brauche Sicherheit, um in der Nähe der Hausfrau zu sein. Wendy selbst beschuldigte Monique auch, den Kampf nicht bereut zu haben.

Jetzt wägt Monique den chaotischen Miami-Moment zwischen Mia und Wendy ab und es ist klar, auf wessen Seite sie steht.

Monique Samuels spricht über Mia Vs. Wendy

Monique hat es kürzlich erzählt Das Nachbarschaftsgespräch dass sie stolz auf den Johns-Hopkin-Professor ist, weil er Mia gegenüber nicht körperlich gewalttätig geworden ist.

„Ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber ich begrüße Wendy dafür, dass sie nicht so körperlich geworden ist wie ich, nachdem ich mit einem Glas ins Gesicht geschlagen wurde“, sagte Monique exklusiv gegenüber TNHT. „Sie hatte allen Grund, sich zu verteidigen, nachdem sie ins Gesicht gespritzt und dann anscheinend mit einer Handtasche geschlagen worden war, und sie entschied sich dafür, stattdessen ihre Worte zu verwenden. „Eine Sache, die Wendy mir damals bei Karen zu Hause sagte, war, dass sie niemals körperlich werden würde, sie würde ihre Worte benutzen. Offensichtlich wurde sie dieser Aussage in diesem Moment gerecht.“

Sie teilte auch mit, dass sie Dr. Wendy gewarnt hatte, dass ihre Familie eines Tages als nächstes von den „elenden“ Frauen der Show angegriffen werden würde, und spottete über die Idee, dass die Dinge wegen Peter Thomas körperlich werden würden.

„Ich habe ihr beim Wiedersehen in Staffel 5 gesagt, dass sie und ihre Familie die Nächsten sein würden“, sagte Monique. „Der Hass einiger dieser Frauen gilt nicht der Kamera. Sie sind im wirklichen Leben miserabel. Eine Sache, die Wendy verstehen sollte, ist, dass es nicht um ihre Handlungen oder deren Fehlen geht, sie hätte ruhig dasitzen können und sie hätten immer noch einen Grund gefunden, sie zu vereisen“, fügte sie hinzu. „Die gleichen Damen, die mir gesagt haben, dass Worte oder sogar das Verärgern von jemandem kein Grund sind, körperlich zu werden, verteidigen eine Person, die wegen Peter Thomas körperlich geworden ist? LOL!!! Einfach wow.“

OOOP!

Was denkst du über Monique Samuels, die Mia Vs. Wendy?

Einige Bravo-Beobachter glauben, dass Monique eine etwas revisionistische Geschichte hat, wenn es um ihren Kampf mit Candiace geht.