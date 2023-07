Rhodos. Aufgrund eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos wurden Medienberichten zufolge bereits Tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8.000 Menschen den bei Touristen beliebten Süden der Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könnte sogar noch höher sein, hieß es.

Ein Sprecher der Feuerwehr hatte zuvor mitgeteilt, dass 2.000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Wie viele Menschen über Land flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

Den Angaben zufolge wurden zahlreiche Hotels und Pensionen auf der Südseite der Ferieninsel evakuiert. Betroffen sind Hotels an der Küste von Kiotari, die rund 55 Kilometer südlich der Stadt Rhodos liegt. „Es ist der schwerste Brand, mit dem wir zu kämpfen haben“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr.

Rauch, der von Waldbränden auf der Ferieninsel Rhodos aufsteigt, ist vom Viglika Beach auf der griechischen Insel Lindos aus zu sehen, wo Menschen auf Sonnenliegen am Strand liegen. © Quelle: Mark Cosgrove/News Images über ZU

In der Region Rhodos weht ein Wind der Stärke sechs. „Der Rauch ist so stark, dass man kaum atmen kann. Die Menschen werden in die kleine Stadt Gennadi gebracht, von wo aus sie in anderen Hotels untergebracht werden“, sagte Konstantinos Traraslias, stellvertretender Bürgermeister von Rhodos, dem Athener Nachrichtensender Skai.

Die Hitze in Griechenland nimmt kein Ende

In Griechenland ist derweil kein Ende der Hitzewelle in Sicht. Wie das Wetteramt am Samstag mitteilte, werden im Süden des Landes am Sonntag Werte von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. In der zentralgriechischen Stadt Larisa zeigte das Thermometer am frühen Samstagnachmittag 44 Grad. Zwei Dörfer auf der Ferieninsel Rhodos mussten evakuiert werden. Der Rauch eines Waldbrandes in der Nähe des Dorfes Laerma war zu stark, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Touristen seien nicht in Gefahr, hieß es.

Auch im Norden herrschten am Samstag vielerorts Werte um die 40 Grad. Selbst auf den meisten Ägäisinseln herrschen Temperaturen über 38 Grad. Einer der führenden griechischen Meteorologen, Konstantinos Lagouvardos, schätzte im Staatsfernsehen, dass „wenn es so weitergeht“, diese Hitzewelle die längste seit den Messungen in Griechenland werden könnte. Im Juli 1987 tötete eine ähnliche Hitzewelle in Griechenland schätzungsweise 1.300 Menschen.

RND/dpa