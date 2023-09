CNN

—



Die Wähler in Rhode Island und Utah wählen am Dienstag Parteikandidaten für Sitze im US-Repräsentantenhaus, wobei in beiden Bundesstaaten jeweils Sondervorwahlen abgehalten werden.

In Rhode Island wird das überfüllte demokratische Feld im Rennen um die Nachfolge des Demokraten David Cicilline im 1. Kongresswahlbezirk des Staates auf eins eingeengt. Cicilline trat im Mai zurück, um die Rhode Island Foundation zu leiten.

In Utah werden die Republikaner über ihren Kandidaten im 2. Kongressbezirk des Staates entscheiden, den der republikanische Abgeordnete Chris Stewart voraussichtlich am 15. September räumen wird. Stewart kündigte im Juni an, dass er den Kongress verlassen werde, und verwies auf gesundheitliche Bedenken seiner Frau.

Es wird nicht erwartet, dass beide Sitze im November den Parteibesitz wechseln, da die einzelnen Bezirke parteiisch geprägt sind. Daher wird das Ergebnis der Vorwahlen am Dienstag von entscheidender Bedeutung dafür sein, wer ihre nächsten Kongressmitglieder sein werden.

Die Parlamentswahlen in Rhode Island sind für den 7. November angesetzt, während die Parlamentswahlen in Utah am 21. November stattfinden.

Rhode Island



Der 1. Bezirk von Rhode Island umfasst den östlichen Teil des Staates, einschließlich East und North Providence, Pawtucket und Portsmouth. Elf Demokraten wetteifern um die Chance, Cicillines Nachfolge anzutreten.

Der Bezirk ist eine Hochburg der Demokraten – Cicilline gewann im vergangenen Herbst eine siebte Amtszeit mit 28 Punkten Vorsprung, und Präsident Joe Biden hätte den Bezirk im Jahr 2020 nach derzeitigem Stand mit einem ähnlichen Vorsprung gewonnen. Seit 1995 hatte kein Republikaner diesen Sitz mehr inne.

Der frühere Abgeordnete Aaron Regunberg hat von den derzeit im Rennen befindlichen Demokraten die meisten Mittel gesammelt und bis zum 16. August 630.000 US-Dollar eingebracht. Der frühere Beamte des Weißen Hauses, Gabe Amo, und Vizegouverneurin Sabina Matos lagen mit 604.000 US-Dollar bzw. 579.000 US-Dollar dahinter.

Regunberg vertritt eine fortschrittliche Plattform, die sich auf Themen wie die Bekämpfung des Klimawandels und die Wohnraumunsicherheit konzentriert. Er genießt die Unterstützung mehrerer prominenter Progressiver, darunter des Vermont-Senators Bernie Sanders, der New Yorker Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und des Maryland-Abgeordneten Jamie Raskin, sowie die Unterstützung des Wahlkampfarms des Congressional Progressive Caucus. Er wurde wegen der Unterstützung kritisiert, die er von einem Super-PAC erhielt, das hauptsächlich von seinem Schwiegervater finanziert wurde. Nach einer erfolglosen Bewerbung um das Amt des Vizegouverneurs von Rhode Island im Jahr 2018 erwarb er einen Abschluss in Rechtswissenschaften in Harvard und arbeitete als Gerichtsschreiber.

Amo, der Sohn ghanaischer und liberianischer Einwanderer, hat sowohl in der Obama- als auch in der Biden-Regierung gearbeitet. Er erhielt Unterstützung von prominenten Demokraten wie dem ehemaligen Abgeordneten Patrick Kennedy, der vor Cicilline acht Amtszeiten lang den 1. Bezirk vertrat, und dem ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain. Er wird auch vom Wahlkampfarm des Congressional Black Caucus and Democrats Serve unterstützt, der Kandidaten mit Hintergrund im öffentlichen Dienst unterstützt.

Amo, ein ehemaliger stellvertretender Direktor des Büros für zwischenstaatliche Angelegenheiten, hat die Verhinderung von Waffengewalt zur obersten Priorität erklärt und betont, dass er während seiner Amtszeit im Weißen Haus „oft der erste Anruf bei einem Bürgermeister nach einer Massenerschießung“ war.

Matos, der im Alter von 20 Jahren aus der Dominikanischen Republik in die USA auswanderte, könnte als erste Afro-Latina im Kongress Geschichte schreiben. Sie wird vom Wahlkampfzweig des Congressional Hispanic Caucus und von EMILY’s List unterstützt, die demokratische Frauen unterstützt, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen.

Der Wahlkampf von Matos wurde diesen Sommer kontrovers diskutiert, nachdem ihr vorgeworfen wurde, gefälschte Nominierungsunterschriften eingereicht zu haben. Hunderte von Unterschriften wurden verworfen, aber ihre Kampagne reichte genügend gültige Unterschriften ein, um an der Abstimmung teilzunehmen. Der Vorfall wird vom Generalstaatsanwalt untersucht. Matos hat einen externen Anbieter für die Einreichung der angeblich falschen Unterschriften verantwortlich gemacht.

In einer weiteren Kontroverse im Vorfeld der Vorwahlen beendete der Geschäftsmann Don Carlson, der seiner Kampagne 600.000 US-Dollar geliehen hatte, sein Angebot vor etwas mehr als einer Woche, nachdem ihm im Jahr 2019 eine unangemessene Interaktion mit einem College-Studenten vorgeworfen wurde Chris Hunter, ein Sprecher des Landeswahlausschusses, sagte gegenüber CNN, dass die staatliche Wahlbehörde den örtlichen Behörden befohlen habe, eine Mitteilung zu veröffentlichen, dass er sich zurückgezogen habe. Carlson hat die Senatorin Sandra Cano unterstützt, eine kolumbianische Einwanderin, die in ihrem Wahlkampf Bildung zur obersten Priorität gemacht hat und Arbeitsunterstützung erhält.

Der Marineveteran Gerry Leonard Jr., der von der republikanischen Partei des Bundesstaates unterstützt wurde, wird die Parteinominierung gewinnen, prognostizierte CNN am Dienstagabend.

Der 2. Bezirk von Utah umfasst den westlichen Teil des Staates und erstreckt sich von Salt Lake City bis St. George. Die Republikaner haben große Chancen, den Sitz zu behalten – Stewart gewann im vergangenen Herbst eine sechste Amtszeit mit 26 Punkten Vorsprung, während der frühere Präsident Donald Trump ihn im Jahr 2020 mit 17 Punkten Vorsprung unter seinen derzeitigen Quoten gehalten hätte.

Drei Republikaner streben die Nachfolge von Stewart an: der frühere GOP-Vorsitzende von Utah, Bruce Hough, die ehemalige Stewart-Beraterin Celeste Maloy und die ehemalige Staatsvertreterin Becky Edwards.

Maloy, die Stewarts Unterstützung genießt, sicherte sich ihren Platz auf dem Stimmzettel, indem sie im Juli einen Nominierungskongress gewann, während Hough und Edwards sich durch das Sammeln ausreichender Unterschriften qualifizierten.

Edwards und Hough, die durch erhebliche Eigenfinanzierung gestärkt wurden, übertrafen beide Maloy bis zum 16. August.

Edwards sammelte 679.000 US-Dollar – davon 300.000 US-Dollar, die sie für ihre Kampagne geliehen hatte –, während Hough fast 539.000 US-Dollar sammelte, darunter 334.000 US-Dollar aus seinem eigenen Geld. Maloy hatte bis zum 16. August 307.000 US-Dollar eingebracht.

Maloy, die als Rechtsanwältin in Stewarts Büro in Washington arbeitete, wurde wegen Fragen der Wählerregistrierung mit Fragen zu ihrer Eignung für die Sonderwahl-Vorwahl konfrontiert. Laut The Salt Lake Tribune wurde sie in der Wählerdatenbank des Staates als inaktiv markiert, weil sie in den Jahren 2020 und 2022 keine Stimme abgegeben hatte, nachdem sie nach Virginia gezogen war, um für Stewart zu arbeiten. Aber die GOP des Bundesstaates reichte ihren Namen für die Abstimmung ein und stellte fest, dass vor dem Kongress keine Einwände gegen ihre Kandidatur eingereicht worden seien.

Im Wahlkampf sagte Maloy, sie habe sich auf die Übergriffe der Regierung konzentriert. Sie hat vorgeschlagen, den Bundesbehörden die Mittel zu entziehen, um „alles zu eliminieren, was sie tun, was der Kongress nicht genehmigt hat“.

Die Wähler seien „besorgt darüber, dass diese Exekutivbehörden zu viel Macht haben, nicht kontrolliert werden und zu sehr in unser Leben eingebunden sind“, sagte Maloy in einem Interview mit dem CNN-Tochterunternehmen KUTV. „Und ich stimme zufällig zu.“

Maloys Wahlkampf erhielt finanzielle Unterstützung von VIEW PAC, das sich der Rekrutierung und Wahl republikanischer Frauen für den Kongress widmet.

Hough – der Vater der professionellen Tänzer Julianne und Derek Hough, der durch „Dancing with the Stars“ berühmt wurde – konzentriert sich auf Schuldenabbau und Defizitkontrolle und nennt seine Familie als einen der Gründe, warum er kandidiert.

„Mit 22 Enkelkindern, 10 Kindern und 32 Billionen US-Dollar Schulden mache ich mir große Sorgen um ihre Zukunft und um die Zukunft aller Amerikaner und aller Bewohner Utahs“, sagte Hough in einem im Juni veröffentlichten Video zu ABC4. „Es ist an der Zeit, dass wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen.“

Hough, der bis vor kurzem Mitglied des Nationalkomitees der Republikaner in Utah war, hat sich selbst als der Kandidat positioniert, der Trump am meisten unterstützt.

Edwards hingegen forderte den republikanischen Senator Mike Lee letztes Jahr in einer Vorwahl als gemäßigten Gegner von Trump heraus und erhielt 30 % der Stimmen. Auf dem Weg hat sie ihre Erfahrung als staatliche Gesetzgeberin gepriesen und sich dabei auf Prioritäten wie Gesundheitsfürsorge, Bildung und Steuerverantwortung konzentriert.

Edwards, die Biden im Jahr 2020 unterstützte, drückte bei einer Debatte im Juni „Bedauern“ über diese Unterstützung aus und sagte, sie sei „äußerst enttäuscht“ von seiner Regierung gewesen, berichtete The Salt Lake Tribune.

Der Sieger der GOP-Vorwahl am Dienstag trifft im November auf die demokratische Senatorin Kathleen Riebe. Riebe gewann die Nominierung ihrer Partei auf einem Parteitag im Juni.

Diese Geschichte wurde mit einer CNN-Projektion aktualisiert.