RHOC Alaun Alexis Bellino stellt Transgender-Sohn Miles vor

Alexis Bellino strahlt vor Stolz.

In einem Beitrag, der am 25. Oktober auf Instagram geteilt wurde Echte Hausfrauen von Orange County Alaun teilte mit, dass ihr 14-jähriger Sohn, Meilenist Transgender.

„Er ist jetzt einen Monat vor 15 Jahren, also hat er die Fragen und Kommentare gesehen, die auf meiner IG über ihn gemacht wurden“, schrieb Alexis neben einem Foto der beiden. „Miles hat jetzt eine Stimme und hat mich gebeten, diesen Post zu machen. Ich hatte in den letzten Monaten wegen dieses Übergangs in Miles‘ Leben aufgehört zu posten, aber er ist jetzt bereit, ‚herauszukommen‘ und diese Plattform zu nutzen, um irgendetwas zu stoppen Hass oder Fragen.“

Alexis fügte hinzu: „Ich habe mich eine Weile geweigert, dies für ihn zu posten, aber jetzt weiß ich, dass Miles wirklich möchte, dass ich das poste, weil er die falsche Geschlechtsidentität und Verwirrung, die die Leute haben, satt hat, also stellen wir den Rekord klar und bringen hoffentlich Klarheit.“

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Kraft und Mut mein Baby dafür brauchte“, fügte sie hinzu. „Aber ich bin sehr stolz auf ihn und ich möchte, dass jeder versteht, dass sich Liebe in diesen Situationen nicht ändert. Es ist bedingungslose Liebe.“