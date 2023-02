We hebben Crystal Kung Minkoff geïnterviewd omdat we denken dat je haar keuzes leuk zult vinden. Sommige van de getoonde producten zijn van merken waar Crystal een betaalde woordvoerder van is, waaronder SHEERGEAR en Milk Boutique. Crystal is de mede-oprichter van Real Coco. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Crystal Kung Minkoff is een castlid op De Echte huisvrouwen van Beverly Hills, activist, moeder en mede-oprichter/CEO van Real Coco. Real Coco is een biologisch en duurzaam kokoswatermerk met producten waar de Bravo-ster op vertrouwt om te gedijen tijdens haar drukste dagen. In een exclusieve E! interview, Crystal deelde de must-haves waar ze niet zonder kan.

Real Coco is natuurlijk een van de essentials van Crystal. Ze raadde ook deze klassieke Superga-sneakers aan, die in heel veel kleuren verkrijgbaar zijn en meer dan 5.200 vijfsterrenrecensies hebben. Crystal deelde haar favorieten voor zelfzorg, waaronder deze superhydraterende bodyscrub en niet-giftige handzeep.

Blijf lezen om meer te weten te komen over de must-haves van Crystal en waarom ze van elk product houdt.