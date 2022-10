RHOBH: 8 Bomben aus Kathy Hilton & Lisa Rinnas Showdown

Kathy erklärte, was sie während ihrer Nacht im Caribou Club in Aspen anfangs verärgerte, und teilte mit: „Ich denke: ‚Okay, ich möchte, dass alle Spaß haben.‘ Ich gehe zum DJ, er hat Kopfhörer, er schaut nach unten. Er sieht mich nicht, also bin ich frustriert.“

Kathy fügte hinzu, dass sie sich an einen Manager wandte und sagte: „‚Wenn ich dir etwas Geld geben würde, würdest du ein paar Lieder für uns, meine Freunde und mich, zum Tanzen auflegen?‘ Er sagte: ‚Nein, nein. Hier drin ist viel zu viel los. Nicht heute Abend.’“

Aber sie sagte, ihre wiederholte Bitte habe den Manager „genervt“. „Er sah mich an und sagte: ‚Woher kommst du?’“, erzählte sie. „Ich sagte LA. Er sagt: ‚Dann geh zurück nach LA‘ Also sage ich: ‚Wir sind hier raus.'“

Kathy konfrontierte Kyle mit dem Vorfall, was die Sache nur noch schlimmer machte.

„Kathy, so redest du mit mir“, sagte Kyle. „Du hast nicht gesagt: ‚Dieser Typ hat nur meine Gefühle verletzt, es ist mir so peinlich.‘ Du hast gesagt: ‚Wir sind hier raus.‘ Jeder hat es gesehen. Du hast mich angeschaut, als würdest du f–king jetzt gehen … Ich bin erwachsen, du kannst nicht so mit mir reden.