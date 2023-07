Jedenfalls gab es Beschwerden darüber, dass große Reedereien nicht mehr an den Ufern der Quellstadt hielten. Derzeit gibt es kein Angebot für Ausflüge zwischen Bad Breisig und Koblenz. Tourismusexperten gehen jedoch davon aus, dass in Bad Breisig, Bad Hönningen, Linz und Andernach genügend Potenzial vorhanden sein dürfte, um in Kooperation ein Schiff für bis zu 250 Passagiere zu füllen. Was die Kosten betrifft, wurden in diesem Bereich Lockerungen angekündigt, nachdem klar wurde, dass es hierfür Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union geben wird: Für den Modellbetrieb wurden 200.000 Euro bewilligt.