Zum 1. Juli sind die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) um 3,86 Prozent gestiegen. Nach 3,5 Prozent am 1. Januar war das bereits die zweite Prämie in diesem Jahr. Im Jahr 2024 wird es alle Nahverkehrskunden, die nicht das Deutschlandticket nutzen, deutlich härter treffen. Das sind rund 25 Prozent. Im schlimmsten Fall will der VRS-Tarifbeirat Preiserhöhungen von bis zu 20 Prozent nicht ausschließen. Zwischen zehn und zwölf Prozent gelten bereits als unvermeidbar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie kommt es zu der möglichen Preiserhöhung von bis zu 20 Prozent?

Der Tarifbeirat des VRS ermittelt nach festgelegten Vorgaben, wie sich die Kosten für Personal, Energie, Material und Kapital entwickeln und nimmt eine Gewichtung vor. Der Personalaufwand beträgt 60 Prozent. Die schwächelnde Wirtschaft und die hohe Inflation haben zu diesem Wert geführt. Im Tarifbeirat sitzen Vertreter der Verkehrsunternehmen und Kommunalpolitiker.

Alles zum Thema VRS Zeig mehr

Der Preis für das Deutschlandticket sollte nicht steigen

Gilt diese Erhöhung auch für das Deutschlandticket?

Nein. Es wird zu gleichen Teilen von Bund und Ländern mit insgesamt drei Milliarden Euro finanziert. Der Preis für das Deutschlandticket wird Anfang 2024 nicht erhöht.

Wie viele VRS-Kunden wären dann von der Erhöhung betroffen?

Rund 25 Prozent der Kunden, die meisten davon Gelegenheitsfahrer, nutzen noch immer herkömmliche Tickets vom Kurzstreckenticket bis zum Vier-Wege-Ticket. Der Umsatz mit diesem Tarif beträgt beim VRS maximal 25 Prozent. Die Preiserhöhung gilt daher nur für den sogenannten VRS-Resttarif, also alles, was außerhalb des Deutschlandtickets noch erworben werden kann. Der VRS hat keinen Einfluss auf das Deutschlandticket. Eigentlich müssten dort auch die Kostensteigerungen berücksichtigt werden. Es müsste teurer sein. Aber das steht im Moment nicht zur Debatte.

So werden die restlichen Tarifkunden ohne Deutschland-Ticket abgequetscht. Höhere Preise müssen Sie alleine tragen.

Ja. Denn diese Tickets werden noch nach dem traditionellen Modell finanziert. Fehlende Fahrgeldeinnahmen und sämtliche Mehrkosten müssen durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Es sei denn, die Städte und Landkreise gleichen das Defizit aus.

Dem VRS fehlen bis zu 130 Millionen Euro

Wie hoch könnte es bis Ende 2023 sein?

Nach Schätzungen der Tarifkommission wird der VRS-Defizit zwischen 100 und 130 Millionen Euro betragen. Davon müsste die Stadt Köln jährlich rund 25 Millionen tragen, Bonn rund zehn Millionen.

Woher kommen die restlichen 75 Prozent des VRS-Umsatzes?

Dabei handelt es sich um Ausgleichszahlungen des Bundes und der Länder für die Mindereinnahmen des VRS durch das neue Deutschlandticket. Aus diesem Topf erhielt der VRS in dieser Woche eine Abschlagszahlung für 2023 in Höhe von 83,85 Millionen Euro.

Aus Sicht des VRS ist das Deutschlandticket kein Preistreiber für VRS-Kunden.

Nicht dieses Jahr. Der Ausgleich der Mindereinnahmen durch das Deutschlandticket ist garantiert. Sollten die drei Milliarden Euro nicht ausreichen, besteht eine Verpflichtung für Bund und Länder, zusätzliche Beiträge zu leisten.

Und nächstes Jahr? Wird das Geld für das Deutschlandticket reichen?

Es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht davon aus, dass der Deutschlandticketzuschuss von Bund und Ländern in Höhe von drei Milliarden Euro im Jahr 2024 nicht ausreichen wird. Er befürchtet einen Förderbedarf von 4,7 Milliarden Euro. Auch für das Jahr 2024 wurde noch keine Verpflichtung zu Nachzahlungen vereinbart.

Der VRS will die Energiekosten neu berechnen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verfolgt für den Bundeshaushalt 2024 einen strikten Sparkurs. Wer springt ein, wenn nur noch die drei Milliarden Zuschüsse für das Deutschland-Ticket übrig bleiben?

Aus Sicht des VRS wäre das eine Katastrophe für die Verkehrswende in Deutschland. Denn die Finanzierungslücke beim Deutschlandticket müssten dann die kommunalen Verkehrsbetriebe und damit die Kommunen als deren Eigentümer schließen. Preissteigerungen von rund 20 Prozent seien dann nicht mehr zu vermeiden. Dieses Risiko müssen die Kommunen im Rheinland bei ihrer Haushaltsplanung für das kommende Jahr berücksichtigen.

Wo sieht der VRS noch Einsparpotenzial?

Sie möchten die Energiekosten erneut berechnen. Bisher nicht berücksichtigt sind die vom Bund eingeführte Strompreisbremse und Sonderprogramme des Landes. Obwohl die Strompreisbremse Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmen hat, kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis die genauen Rechnungen vorliegen.

75 Prozent aller Kunden reisen mit dem Deutschlandticket, der VRS hält jedoch am völlig alten Tarifsystem fest. Kann man das nicht vereinfachen und gleichzeitig Geld sparen?

Der VRS muss das System noch warten, um die Tickets mit Bund und Ländern abrechnen zu können. Auf lange Sicht sollte der sogenannte Schattenbereich ordentlich aufgeräumt werden. Im Herbst sollen Gespräche mit Bund und Ländern über eine Reform des Finanzausgleichs stattfinden.

Spielt die Corona-Pandemie noch eine Rolle?

Ja. Der VRS geht davon aus, dass zehn Prozent der Passagiere nicht zurückkehren werden. Fahrverhalten und Wohngewohnheiten haben sich verändert, dazu kommt noch das Homeoffice. Der VRS schließt daher aus, weniger Züge und Busse zu nutzen und dadurch Kosten zu sparen. Die Verkehrswende könne nur gelingen, wenn mehr Menschen vom Auto auf Bahn und Bus umsteigen, heißt es. Auf den Hauptstrecken der Bahn ist die Nachfrage durch das Deutschlandticket deutlich gestiegen, nicht jedoch im ländlichen Raum.

Was sagt der VRS zu den bevorstehenden Fahrpreiserhöhungen?

„Bei der Finanzierung des Nahverkehrs brauchen wir einen Systemwechsel weg von der Kundenfinanzierung hin zur öffentlichen Finanzierung“, sagt VRS-Geschäftsführer Michael Vogel. „Um dies konsequent umzusetzen, muss der Bund eine dauerhafte Nachzahlungspflicht einführen. Dadurch könnte einerseits das Deutschland-Ticket langfristig gesichert und andererseits das größte Risiko für Kunden und die Kommunalkasse vermieden werden.“