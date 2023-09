Ein elfjähriger Junge wurde in Gemünden im Rhein-Hunsrück-Kreis von einer Wildschweinherde umzingelt. Das Kind habe am Donnerstagabend den Notruf angerufen, teilte die Polizei mit. Demnach habe der Junge zunächst im Bereich der Sonnenkanzel gespielt, als sich eine Sau mit ihren Ferkeln näherte. Den Angaben zufolge flüchtete der Junge auf einen Felsen und sah sich umzingelt. Die Polizei vertrieb die Wildschweine. Der Junge sagte den Beamten, er wolle seine Eltern nicht anrufen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Weder er noch die Wildschweine wurden verletzt.