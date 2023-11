Rhea Ripley leitet immer noch die Raw-Frauenabteilung

Die Damenabteilung geht weiter Monday Night Raw spielt schon seit einiger Zeit in Rückstand, da Rhea Ripley als Weltmeisterin der Frauen mit eiserner Faust regiert. Adam Pearce beschloss, sich mit einem Herausforderer zufrieden zu geben, indem er vier von ihnen für ihre nächste Titelverteidigung mitnahm.







Raquel Rodriguez, Nia Jax, Shayna Baszler und Zoey Stark bekamen heute alle ihre Chance (Sa., 4. November 2023) Kronjuwel Premium-Live-Event in Riad, Saudi-Arabien.

Und keiner von ihnen schaffte es, Ripley die Meisterschaft abzunehmen.

Es gab ein paar lustige Momente in dem Match, ein absolutes Durcheinander, wenn man bedenkt, wie viele Teilnehmer es gab, aber es gab nie einen Moment, in dem es so sehr so ​​aussah, als würde Ripley ihren Titel verlieren. Irgendwann hatte Baszler gleichzeitig eine Vorlage gegen Ripley, Rodriguez und Jax, aber natürlich war Stark immer noch da, um das Ganze aufzulösen. Am Ende pinnte Ripley Baszler, um ihn zu behalten.

Es sieht nicht so aus, als würde Ripleys Herrschaft in absehbarer Zeit enden.

Werde komplett Kronjuwel Hier finden Sie die Ergebnisse und die Berichterstattung zu jedem Spiel auf der Karte.

Mehr lesen