Rhea Chakraborty findet zwei Jahre nach dem Tod von Sushant Singh Rajput wieder Liebe; Sidharth Malhotra-Kiara Advanis Hochzeitsgästeliste und mehr

Es war ein ziemlich arbeitsreicher Tag für die Unterhaltungswelt mit mehreren schockierenden Ankündigungen und Enthüllungen. Von Rhea Chakraborty, die zwei Jahre nach Sushant Singh Rajputs Tod wieder Liebe findet, bis hin zu Sidharth Malhotra und Kiara Advani, die planen, in Chandigarh mit ihren Bollywood-Freunden zu heiraten, hier sind heute die Top-Trend-Unterhaltungsnachrichten.

Hochzeitsgästeliste von Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Den Berichten zufolge planen die Turteltauben Sidharth Malhotra und Kiara Advani, in Chandigarh zu heiraten, wobei sie ihre Familien im Auge behalten. Es wird auch gesagt, dass ihre engen Bollywood-Freunde wie Karan Johar, Katrina Kaif, Varun Dhawan und andere an ihrer Hochzeit teilnehmen werden. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Der Singham-Schauspieler Prakash Raj hat Akshay Kumar wegen seines Chhatrapati Shivaji Maharaj-Looks und auch wegen des Fehlers, wo ein Kronleuchter mit Glühbirnen an seinem Rand zu sehen ist, brutal getrollt. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Während sich die Macher von Bajrangi Bhaijaan auf die Fortsetzung Bajrangi Bhaijaan 2 vorbereiten, haben Salman Khan und der erfahrene Drehbuchautor KV Vijayendra Prasad, Vater des legendären Regisseurs SS Rajamouli, bestätigt, dass Aamir Khan und andere Top-Superstars des Südens den Film abgelehnt haben, bevor er an Salman ging Khan. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Nach der kürzlichen Ankündigung des dritten Teils von Singham mit Ajay Devgn hat Regisseur Rohit Shetty nun bestätigt, dass Deepika Padukone die Hauptdarstellerin und die Polizistin in Singham 3 sein wird. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Rhea Chakraborty ist mit Bunty Sajdeh zusammen

Zwei Jahre nach dem Tod von Sushant Singh Rajput ist Rhea Chakraborty endlich weitergezogen und die Schauspielerin ist Berichten zufolge mit dem Bollywood-Filmproduzenten Bunty Sajdeh zusammen. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Kajols Rat an Nysa und Yug über die „Trolling“-Kultur

Kajol erzählte kürzlich von ihren Kindern Nysa und Yug und welche Ratschläge sie ihren Kindern bezüglich der wachsenden Trolling-Kultur in Indien gegeben hat, da sie ständig der Presse und den sozialen Medien ausgesetzt sind. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

