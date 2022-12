Rhea Chakraborty findet nach Sushant Singh Rajput wieder Liebe, ist mit Bunty Sajdeh zusammen: Bericht

Die Bollywood-Schauspielerin Rhea Chakraborty, die nach dem Tod von Sushant Singh Rajput für Schlagzeilen gesorgt hat, hat die Liebe wiedergefunden. Laut den neuen Medienberichten ist Rhea jetzt mit Bunty Sajdeh zusammen.

Laut dem Bericht der Hindustan Times gab eine Quelle an, dass Bunty Sajdeh eine große Unterstützung für Rhea wurde, als sie nach dem Tod von Sushant Singh Rajput kritisiert wurde. Für den Laien ist Bunty Sajdeh der Bruder des Designers Seema Sajdeh, er hat auch eine der größten Talentmanagementfirmen. Laut dem Bericht sind sie zusammen, aber nicht bereit, dies offenzulegen. Bunty wurde auch zur Befragung vorgeladen, als Rhea nach dem Tod von Sushant Singh Rajput festgenommen wurde.

Letzten Monat feierte Rhea Chakraborty mit Bunty Sajdeh an seinem Geburtstag in seinem Haus. Die Schauspielerin wurde kritisiert, nachdem Videos und Fotos von der Party viral wurden. Sie wurde auch zugeschlagen, als Karan Johar Fotos fallen ließ, während er mit Rhea feierte. Internetnutzer kritisierten sie dafür, dass sie mit dem Regisseur gefeiert hatte, der für den Tod von Sushant Singh Rajput verantwortlich gemacht wurde.

Am Montag, dem 14. November, wurde Karan Johar gesehen, wie er mit den Stars von Fabulous Lives of Bollywood Wives feierte. Auf den Fotos, die Sohail Khans Ex-Frau Seema Kiran Sajdeh auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, posiert sie mit dem Bollywood-Producer-Ass und den anderen beiden Stars der Show, Maheep Kapoor und Bhavana Pandey.

Obwohl Neelam Kothari Soni auf der Party fehlte, schlossen sich Hrithik Roshans Ex-Frau Sussanne Khan und Rhea Chakraborty ihnen an. Als die Fans von Sushant Singh Rajput Karan und Rhea zusammen sahen, stürmten sie Seemas Kommentarbereich und nannten den Regisseur von Ae Dil Hai Mushkil und die Schauspielerin von Chehre „Mörder“.

Einer von Sushants Fans schrieb: „Jetzt habe ich keinen Zweifel mehr daran, dass der SSR-Mord mit KJo n Gang in Verbindung gebracht wird“, während ein anderer kommentierte: „Oh mein Gott, Boykott dieser Show … Warum solltest du mit Rhea rumhängen !!!“ . Ein anderer Kommentar lautete: „Outing with killer!! Wow“, während ein anderer einfach schrieb: „Mörder“.

In der Zwischenzeit, an Sushants zweitem Todestag im Juni dieses Jahres, teilte Rhea vier unsichtbare Bilder mit dem Kedarnath-Schauspieler auf ihrem Instagram-Profil. Rhea teilte die vier Fotos und schrieb: „Vermisse dich jeden Tag“. Sogar am zweiten Geburtstag des verstorbenen Schauspielers am 21. Januar 2022 teilte Rhea ein unsichtbares albernes Trainingsvideo mit beiden und beschriftete es mit „Miss u so much“ mit einem roten Herz-Emoji