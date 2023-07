Der US-Präsidentschaftskandidat sagt, er beabsichtige, den Dollar an die Kryptowährung zu binden

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat erklärt, dass er den US-Dollar mit der digitalen Kryptowährung Bitcoin unterstützen wird, wenn sein Antrag im Weißen Haus im Jahr 2024 erfolgreich ist.

In einer Rede am Mittwoch auf einem Online-Forum von Heal the Divide, einem Super-PAC mit Verbindungen zur hitzigen republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene, kündigte Kennedy an, dass er beabsichtige, den Dollar zu stützen „Hard Assets“ wie Gold, Silber, Platin oder Bitcoin.

Dies würde als Mittel zur Stabilisierung einer US-Wirtschaft dienen, die mit Inflation und steigenden Verbraucherkosten zu kämpfen hat, behauptete Kennedy.

„Die Absicherung des Dollars und der US-Schuldverpflichtungen mit harten Vermögenswerten könnte dazu beitragen, die Stärke des Dollars wiederherzustellen, die Inflation einzudämmen und eine neue Ära der amerikanischen Finanzstabilität, des Friedens und des Wohlstands einzuläuten.“ er erklärte.

Darüber hinaus sagte Kennedy, dass unter seiner Regierung der Umtausch von Bitcoin in Dollar von der Kapitalertragssteuer befreit sei – Maßnahmen, von denen er argumentierte, dass sie sein Ziel erreichen würden „Amerika zum globalen Zentrum der Kryptowährung, insbesondere Bitcoin, zu machen.“ Er fügte hinzu, dass die Ausnahme die USA im Vergleich zu kryptofreundlichen Regionen wie der Schweiz oder Singapur wettbewerbsfähiger für Unternehmen machen würde.









Kennedy, der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, kündigte im Mai auf der Bitcoin 2023-Konferenz in Miami, Florida, an, dass seine Kampagne finanzielle Spenden in der digitalen Währung akzeptieren werde.

Anfang dieses Monats enthüllten Enthüllungen aus der Kennedy-Kampagne, dass er bis zu 250.000 US-Dollar an Bitcoin-Investitionen in seinem Finanzportfolio hat, was offenbar im Widerspruch zu früheren Aussagen steht, dass er keine finanziellen Verbindungen zur Kryptowährung habe. Ein Sprecher beharrte jedoch später darauf „Es gibt keinen Konflikt“ da Kennedys Investition erfolgte, nachdem er erklärt hatte, dass er kein Bitcoin-Investor sei.

Ein weiterer Präsidentschaftskandidat, der Republikaner Vivek Ramaswamy, ist ebenfalls ein prominenter Befürworter von Bitcoin und nimmt ebenfalls digitale Wahlkampfspenden entgegen. Der Gouverneur von Florida und Mitkandidaten des Weißen Hauses, Ron DeSantis, hat ebenfalls seine Unterstützung für die digitale Währung zum Ausdruck gebracht.

Bitcoin ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Portfolios vieler Anleger geworden, wobei einige von ihnen durch seine günstigen und schnellen Geldtransfers und dezentralen Systeme angezogen werden. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die teilweise extreme Preisvolatilität ein Hauptrisiko für potenzielle Anleger darstellt.