Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Ortes, an dem 1968 der Vater des US-Präsidentschaftskandidaten erschossen wurde

Robert F. Kennedy Jr., dessen Vater und Onkel beide im Wahlkampf getötet wurden, erlebte bei einer Kundgebung in Los Angeles einen angespannten Moment, als ein schwer bewaffneter Mann, der sich als Bundespolizist ausgab, von seinen Sicherheitskräften festgenommen wurde.

Auf X (ehemals Twitter) drückte Kennedy seine Dankbarkeit für sein privates Sicherheitsteam aus.

„Ich bin sehr dankbar, dass aufmerksame und schnell handelnde Beschützer von Gavin de Becker and Associates (GDBA) einen bewaffneten Mann entdeckt und festgenommen haben, der heute Abend bei meiner Rede zum Hispanic Heritage im Wilshire Ebell Theater in Los Angeles versuchte, sich mir zu nähern.“ Kennedy sagte am Samstag in einem X-Beitrag und fügte hinzu, dass er hoffe, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden seinem Antrag auf Schutz durch den Geheimdienst stattgeben werde, und stellte fest, dass dies der Fall sei „Der erste Präsidentschaftskandidat in der Geschichte, dem das Weiße Haus einen Antrag auf Schutz verweigert hat.“

Laut einer Erklärung seines Wahlkampfteams behauptete der Mann, Teil von Kennedys Sicherheitsteam zu sein, und sagte ihnen, dass er „musste sofort dem Kandidaten vorgelegt werden.“ Als das Sicherheitsteam eine Waffe entdeckte, entfernte es den Mann aus der Gegend und benachrichtigte die Polizei von Los Angeles (LAPD).









Die Kampagne behauptet außerdem, dass es einen zweiten Mann gab, der vom LAPD zusammen mit dem Hauptverdächtigen festgenommen wurde, der einen Rucksack hatte, der mindestens eine weitere Handfeuerwaffe, mehrere Messer und zusätzliche Munition enthielt.

Das LAPD bestätigte in einer Erklärung, dass es am Freitag gegen 16:30 Uhr einen Anruf erhalten habe, bei dem ein Mann gemeldet wurde „Eine geladene Waffe in einem Schulterholster und ein Abzeichen, aus dem hervorgeht, dass er ein US-Marschall war.“ Der Verdächtige, Adrian Paul Aispuro, 44, wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Er wird mit einer Kaution in Höhe von 35.000 US-Dollar festgehalten und ihm wird eine Straftat wegen des Tragens einer versteckten Waffe angeklagt.

Robert F. Kennedy Jr., dessen Onkel, der frühere US-Präsident John F. Kennedy, und sein Vater, ein New Yorker Senator und Präsidentschaftskandidat, beide vor über einem halben Jahrhundert ermordet wurden, reichten im April einen Antrag auf Schutz beim Geheimdienst ein Trotz mehrerer Folgemaßnahmen wurden seine Anträge vom Weißen Haus abgelehnt.

In einem X-Beitrag im vergangenen Juli behauptete Kennedy, dass seit der Ermordung seines Vaters im Jahr 1968 alle Präsidentschaftskandidaten den Schutz des Geheimdienstes genießen würden. „Aber nach 88 Tagen ohne Reaktion und mehreren Nachuntersuchungen“, Er erhielt einen Brief der Biden-Regierung, in dem es hieß „Der Schutz ist nicht gewährleistet.“

Kennedys Wahlkampfmanager, der ehemalige Kongressabgeordnete Dennis Kucinich, nannte die Entscheidung „schockierend und abstoßend“ und beschuldigte Bidens Büro, das Justizministerium und den Sicherheitsapparat zu politisieren.