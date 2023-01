„Rezessionsresistente“ Klima-Start-ups glänzen im Technologieabschwung

Aber die Einsätze sind zu hoch, um zynisch zu sein, sagten Klimaunternehmer und Investoren.

„Es gibt einen größeren Kampf zu kämpfen“, sagte Elisa Jagerson, eine Investorin bei Wildcat Venture Partners. „Alles andere fühlt sich an, als würde man Liegestühle auf der Titanic umstellen.“

Das war nicht immer so. Als Julia Collins 2019 Investoren ihr Climate-Tech-Start-up vorstellte, widmete sie die erste Folie ihrer Präsentation einer dramatischen Erklärung des Klimanotstands. Sie hatte Planet FWD gegründet, einen Softwareanbieter, der Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Klimaauswirkungen unterstützt, und Moonshot, ein Snack-Food-Unternehmen, das regenerative Zutaten, lokale Lieferanten und recycelte Verpackungen verwendet.

„Ich musste viel Zeit auf den Plätzen verbringen, um die Leute auf die Lernkurve zu bringen“, sagte sie.

Das hat sich seitdem geändert, da der Klimawandel und extreme Wetterereignisse unmöglich geworden sind, sich zu entziehen. „Wir sind weit über den Punkt hinaus, an dem wir den Klimawandel beweisen müssen oder dass es sich um einen großen Markt handelt“, sagte Frau Collins, die die dramatische Rutschbahn in ihren Verkaufsgesprächen nicht mehr nutzt.

Einige der neuen Klima-Start-ups gewinnen zumindest auf dem Papier bereits an Wert, angeheizt durch die Geldfluten. Josh Felser, ein Investor bei Climatic, einer Risikokapitalgesellschaft, sagte, die 11 Klimaunternehmen, die er und ein Partner in den letzten zwei Jahren unterstützt hätten, seien jetzt wegen anderer Investoren zweieinhalb Mal so viel wert wie zum Zeitpunkt der Investition hatte bei höheren Bewertungen mehr Geld investiert.

„Es ist nicht, weil wir so gut sind“, sagte er. „Das liegt daran, dass der Markt so heiß ist.“

Die Gründer sagten, das Geschäft boome, weil potenzielle Kunden einem größeren Druck von außen ausgesetzt seien, umweltfreundlicher zu werden, und sie dazu drängten, Geld für Dinge wie Emissionstracker und CO2-Ausgleich auszugeben. Infogrid, ein Start-up-Unternehmen, das Tools bereitstellt, mit denen Gebäude effizienter betrieben und Energie effizienter genutzt werden können, hatte zuvor Schwierigkeiten, seine Produkte an Kunden zu verkaufen, sagte William Cowell de Gruchy, CEO des Unternehmens.

„Jetzt sagen sie: ‚Wir müssen das tun. Unsere Aktionäre machen uns. Unser Sitzungssaal macht uns. Die Aufsichtsbehörden machen uns dazu“, sagte er.