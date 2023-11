Rezension zu „Lawmen: Bass Reeves“: David Oyelowo spielt in Taylor Sheridans neuestem Western mit historischem Touch die Hauptrolle

Nach langweiligen Western-Prequels zu seinem Flaggschiff-Drama „Yellowstone“ findet Produzent Taylor Sheridan in „Lawmen: Bass Reeves“ ein geringfügig fruchtbareres Terrain, einer Serie, die jede Staffel einem anderen Grenzwächter oder Gesetzlosen widmet. Während das Tempo immer noch etwas heikel ist, verleihen das Thema und die Hauptrolle, in der David Oyelowo als schwarzer US-Marschall des 19. Jahrhunderts zu sehen ist, der Serie einen gewissen historischen Kick.

Die Paramount+-Serie nutzt das Acht-Episoden-Format und beginnt mit dem erschütternden Anblick von Bass Reeves, einem versklavten Schwarzen, der in der Armee der Konföderierten kämpft und seinem grenzwertig verrückten Meister George Reeves dient (gespielt von Shea Whigham, nicht zu verwechseln mit einem TV-Superman). Schließlich entkommt Bass und versteckt sich für die verbleibenden Tage des Bürgerkriegs, bevor er sich niederlässt und sich in der Landwirtschaft versucht.

Springen Sie weiter ins Jahr 1875, als ein schroffer US-Marshal (Dennis Quaid) Bass‘ Weg kreuzt und ihn beauftragt, bei der Suche nach einem gesuchten Flüchtigen zu helfen. Obwohl die beiden streitsüchtige Köpfe sind, empfiehlt der Marshal Reeves für einen dauerhaften Job bei der Strafverfolgung und nennt ihn „den ernsthaftesten Mann, den ich je getroffen habe“.

Wie bei den meisten von Sheridan produzierten Serien definiert diese kantige Ernsthaftigkeit im Wesentlichen die Show und macht sie dramatisch flacher. Dennoch klingen diese Eigenschaften gut für Richter Parker (Donald Sutherland, jetzt 88, der Sheridans Serie, ehrwürdige Stars zu besetzen, fortsetzt), der dem neuen Marschall sagt: „Ich brauche einen Mann mit einer guten Waffe und einem geraden Rücken.“

„Bass Reeves“ wurde von Chad Feehan („Ray Donovan“) entwickelt und zählt Oyelowo zu den ausführenden Produzenten. Der Fokus liegt erneut auf männlichen Männern mit wenigen Worten und starken Prinzipien in schwierigen, düsteren Zeiten. Was die Serie vor allem auszeichnet, ist die Wahl von Reeves als Initiator des Konzepts, der Rasse und moralische Ambiguität in eine Weise in die Formel einbringt, die sie, wenn auch nur mäßig, bereichert.

Die Popularität von Sheridans Marke hat dazu geführt, dass sein Paramount-Portfolio Dick Wolf-ähnliche Ausmaße angenommen hat, darunter „1883“, „1923“, „Mayor of Kingstown“, „Tulsa King“ und „Special Ops: Lioness“. Das „Warum“ bleibt ehrlich gesagt ein Rätsel, abgesehen von der Tatsache, dass es immer einen Markt für Wohlfühlessen gibt, garniert im „Yellowstone“-Stil mit raffiniertem Seifenopern-Dekor.

Nachdem er die Anfänge des Fernsehens geprägt und dominiert hat, spricht einiges dafür, dass der Western auf kleinen Bildschirmen ein Comeback erlebt, ein weiteres Beispiel dafür, dass alles Alte wieder neu wird.

Das Anthologieformat mit nur einer Staffel scheint – ähnlich wie „Genius“ von National Geographic – ebenfalls eine besonders gute Idee zu sein und bietet die Möglichkeit, relativ tief in eine historische Figur einzutauchen, mit dem Versprechen, in jeder Ausgabe neue Gesichter aus dem Wilden Westen zu entdecken . Als Bonus ist es eine großartige Möglichkeit, Stars anzulocken, die sich sonst vielleicht nicht auf einen unbefristeten Lauf festlegen würden.

In diesem Zusammenhang ist „Bass Reeves“ der Auftakt zu einem fortlaufenden Franchise, wie Paramount offensichtlich hofft, mit einer soliden, wenn auch unspektakulären Eröffnungssalve, ohne dem faszinierenden Thema vollständig gerecht zu werden. Der eigentliche Test wird, ehrlich gesagt, kommen, wenn „Lawmen“ versucht, nachzuladen.

„Lawmen: Bass Reeves“ wird am 5. November auf Paramount+ uraufgeführt.