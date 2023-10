CNN

Das Chaos, das die Übernahme von Twitter durch Elon Musk umgab, ist gut dokumentiert und hat sich tatsächlich für jeden, der die Website besucht hat, seit er den Deal vor fast einem Jahr abgeschlossen hat, deutlich abgespielt. Doch statt 140-Zeichen-Ausbrüche bietet Frontline mit „Elon Musks Twitter-Übernahme“ eine ausführliche Untersuchung, einen unparteiischen Bericht über den fehlgeleiteten Vorstoß des ungestümen Milliardärs in ein anderes Geschäftsfeld.

Regisseur James Jacoby spricht mit einer Reihe von Stimmen um Musk, ohne Zugang zu dem Mann selbst zu haben, darunter Journalisten wie Kara Swisher, den Biographen Walter Isaacson und ehemalige Twitter-Mitarbeiter wie Yoel Roth, der aus erster Hand herausfand, was Musk für seine Größe auswählte Social-Media-Follower können eine Wirkung entfalten.

Was jedoch wirklich zum Vorschein kommt, ist Musks „Ungeduld und Impulsivität“, wie Isaacson es ausdrückt, was erklärt, wie er von der Idee, einen Sitz im Twitter-Vorstand zu übernehmen, zum Kauf des Unternehmens überging, bevor er versuchte, aus der Vereinbarung auszusteigen und dann aufgab damit weiter. Dabei hat er sein Engagement und seinen Einfluss auf die Politik ausgeweitet, während er durch eine Reihe spontaner Entscheidungen offenbar die Nützlichkeit von Twitter als zuverlässiges Massenkommunikationsinstrument untergräbt.

Swisher, ein ehemaliger Bewunderer, der zum Kritiker wurde, weist darauf hin, dass Musks primäre Fehleinschätzung in der Klasse der Milliardäre weit verbreitet ist – nämlich, dass sein Scharfsinn in anderen Disziplinen sich direkt auf die Medien übertragen würde, so wie ein Profi-Basketballspieler glaubt, er oder sie könne dort sofort berühmt werden eine andere Sportart.

Wenn Twitter, jetzt X, aufgrund dieser falschen Annahme implodiert, gehen die Auswirkungen über das Unternehmen hinaus und werfen Fragen über die Verbreitung von Desinformation und die Rolle auf, die Twitter als Nachrichtenquelle in Notfällen und Krisen gespielt hat.

Wie der Dokumentarfilm hervorhebt, hat sich Musks erklärter Glaube an den Absolutismus der freien Meinungsäußerung auch nicht konsequent in seiner Führung der Plattform widergespiegelt, was ihm den Vorwurf der Heuchelei eingebracht hat, weil er Konten gesperrt hat, die ihn persönlich beleidigen, wie das, das den Aufenthaltsort von Musk verfolgte sein Privatjet.

Isaacson, der für seine Musk-Biografie einige Kritik auf sich gezogen hat, beschäftigt sich mit Poppsychologie, indem er darüber spricht, wie der Mogul als Kind gemobbt wurde, und findet darin immer noch Motivation. Wenn er darüber spricht, wie Musk Konflikte und neue Herausforderungen begrüßt, ist er auf einem sicheren Stand: „Wenn die Dinge ruhig sind, sucht er nach Stürmen.“

Musks Besitz von Twitter hat eindeutig für Aufruhr gesorgt und ihm gleichzeitig die Kontrolle über dessen mächtiges Megaphon in einer gefährlichen Zeit sowohl in der US-Politik als auch auf der ganzen Welt verschafft. Während Musk im Auge dieses Sturms sitzen könnte, liefert „Elon Musks Twitter-Übernahme“ ein überzeugendes Argument dafür, dass der potenzielle Schaden dieser Winde und Wellen weit über ihn hinausgeht.

„Elon Musk’s Twitter Takeover“ von Frontline wird am 10. Oktober um 21 Uhr ET auf PBS uraufgeführt.