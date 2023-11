Rewe aus Bayern prangert Kundenverhalten een

Startpagina Beieren

Katarina Amtmann

Een Rewe-Markt in Bayern richt in een Facebook-post een serieus thema. Veel mensen reageren in natura, ze spreken over hun eigen „Frechheit“ en „Unverschämtheit“.

Bad Bocklet – De Rewe-Markt in Bad Bocklet in de wijk Bad Kissingen plaatst uw eigen opmerkingen op Facebook normaal gesproken op de Gute-Laune-Posts, „ze liegen persoonlijk tegen ons.“ Ab en veel mensen zijn nog steeds serieus over de onderwerpen, ze zijn heel duidelijk. in de nieuwe Beitrag auf der Plattform. De supermarkt spicht in diesem Herfst sogar von „Bildern der Shamde“. Was oorlog hartstochtelijk?

Rewe in Beieren persen Kundenverhalten en: “Diese Artikel sinds Müll”

“De wetten van de Verenigde Naties leiden ertoe dat 735 miljoen mensen honger lijden”, zei hij later in dit Facebook-bericht. Het werk van de supermarkten is het beste, de juiste producten zijn geschikt om te bestellen en de beste producten kunnen worden gekocht. Hoewel het altijd mogelijk was, de producten aan tafel in Bad Kissingen, evenals de vestiging in Bad Bocklet.

Sommige producten kunnen worden gekocht bij de Franse–of Tiefkühlabteilung – und legen sie dann irgendwo in Supermarkt wieder ab. Die Ware landet deshalb im Müll (Symbolbild). © BEELD / mix1

“De leider komt de laatste maanden met elkaar in contact, zodat ze zich volledig kunnen kwalificeren in hun artikelen. Hoe je er anders naar zult kijken en aangezien je het artikel in de keuken zult kunnen lezen, zodat je het kunt lezen, begrijp de Rewe-Markt die de gevolgen zal volgen: het artikel sindsdien. Niemand kan ze meer bederven. Trauriger is niets.“

Rewe-Markt in Bad Bocklet met Appell an Supermarktkunden: “Wedwerfen hilft geenem”

Sollten kan ook anders zijn en het artikel zal niet te koop zijn, dan zul je het persoonlijk op de markt moeten betalen, dus dat beetje. “We zijn er blij mee en alles is goed. Recycling helpt niemand”, zei hij in deze Rewe-Facebook-Post abschließend.

„Eine Frechheit“: Bayerischer Rewe erhält nach Facebook-Post Zustimmung – „Unbegreiflich“

Voor het bezoek van de Rewe-Markt in Bad Bocklet Zustimmung. “Dat kan ik nu bevestigen. Eine Frechheit was een man in de Regalen-vindet. Het was gemakkelijk om van de goederen af ​​te komen. Als u Fleisch und Wurst, TK-Ware bij de Tiefkühltruhe nimmt bestelt, kan het ook zijn dat de kassa anders is. Dan doen wij het graag regelmatig. Of stop de Waren in de Tiefkühltruhe geplaatst. De Leuten vergeten nooit. Het is immers duidelijk dat ze bedroefd zijn”, zegt een mevrouw. “Unbegreiflich wie de schuld van de mens is geworden, de mens kan nog steeds die paar meter aan zijn zorg toevertrouwen en sterk zijn, de mens is haar hoed”, is de plicht van zijn man.

“Wenn jmd. Ik ben meer dan blij met jou, of jij bent alleen met ‚goede gevoelens‘. Vriendelijk/er is een goede relatie met je man en begripvol, wat ook geldt voor je persoonlijke leven. Er kan iets anders gebeuren. Respect, zodat u altijd welkom bent in uw kamer. Aber ihr habt eigen. werk ook graag“, findet jemand. (kam)

