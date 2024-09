“Ik ben altijd een Joker in Rudel / Ik ben altijd een Clown”, zingt Lady Gaga. “De arme lachende Narr valt achter de rug / en al het lachen, als er op de Boden ligt.” Het nummer “The Joker” maakt deel uit van de nieuwe albums. En met mijn nieuwe film kun je hem bekijken. In “Joker: Folie à deux” speelt de gewone New Yorker met een van de meest briljante antagonisten van de Comic Universes van DC, ook hun thuisbasis van Batman en Superman. Het album “Harlequin” is voor Gaga Mittel zum Zweck. Abschied von eenner Figur, de overtreding is niet zo licht verloren.

De figuur van de Harlekijn is in het kartenspiel voor de Überraschungen

In de filmreeks „Joker“ (2019) speelt Lady Gaga Harleen „Lee“ Quinzel alias Harley Quinn in de rol van Margot „Barbie“ Robbie 2016 in „Suicide Squad“ in de film. Acht jaar lang gevierd met al mijn dierbaren thuis, Harley’s ‚Daddy’s Li’l Monster‘-shirt hier. De originele vertolking van Harley Quinn in Animation Films and Comics is een komisch kostuum in de stijl van de kunst – en je kunt de Joker Cards zien in de Rommé Games. De Stellvertreterkarte. Die Überraschung in Blatt.

Was zu Gagas Überraschungsplatte „Harlekijn“ voorbij. De Alben der ganz großen Stars in digitale Zeiten nicht mehr zwangsläufig with wochen-oder gar monatelangem Vorlauf beworben, ist inzwischen Normalität. Weshalb Unsummen investeert in campagnes, wanneer wordt het een selfläufer? Het nieuwe Gaga-Liederbuch werd voor het eerst gepubliceerd tijdens de Mittwochvormittag angekündigt. Dit is een Art Trabant zum Film, der – Überraschung – een Art Gotham-Musical sein soll.

Het eerste nummer van “Harlequin” heeft een knallend geluid uit de indierock

De andere clip van een halve minuut op de flat, in de Gaga met een draaiend beeld van de Mona Lisa in het Louvre, met een glimlach op het glas, met liefde en een muzikale verrassing: “The Joker” begint balladisch met een gitaargeluid, en dan met een prachtig geluid Heck of Alternative Rock. Je hoeft je er geen zorgen over te maken, maar het stuk is 60 jaar oud en komt uit de Portfolio van Las-Vegas-Ratpacker Sammy Davis Jr. De Gaga heeft „The Joker“ nieuw leven ingeblazen.

Muzikaal gezien is het album volkomen onaangeroerd. Als je luistert naar muziekbeats als „Poker Face“ en „Paparazzi“, zul je meer leren. Stattdessen bittet de Lady auf „Folie à Deux“, een van nur neuen, eigenen Songs, zum Walzer. Het album swingt los met nieuwe bewerkingen van Revuesongs van de Three Days – Judy Garland’s „Good Morning“ en Ruth Ettings „Get Happy“.

Een Vexieralbum: Harley Quinn zingt met Lady Gaga mee

Het publiek reist mee met het publiek, maar wordt bij het traditionele “Oh When The Saints (Go Marching in)” begeleid door een Schmurgelorgel en een rock’n’roll gitaargeluid, bij de Gaga-Jazz (ze kunnen genieten van zowel muziek als muziek ) van 2023 verstorbenen Jazzlegende Tony Bennett eingespielt) diesmal seine Tücken-hoed. Dit zijn de liedjes van Lady Gaga en het filmpersonage Harley Quinn samen met de steun die ze vinden.

Van de Dame met het Vexieralbum verabschiede. En voor de man die in angst leeft, zingt Gaga/Harley “I live in the world / sit on a rainbow / and live in my vingers”, met een Dick-Dale-artig tremolieren Surfgitarre der Euphorie von Frank Sinatras “World on a String” et was Sinistres beige. Met de klassieke Lindy Hop uit Shirley MacLaine’s „If My Friends Could See Me Now“ (in het origineel uit de musical „Sweet Charity“) zijn er ook veel Gutes, de meeste strip- en filmfans, maar er was ook een Harley Quinn in de laatste. “Een complexe vrouw, die gezien wil worden, was altijd uniek – in mijn eigen leven” was het lied van de zangers bij de Londense première van de films die parallel en in de cijfers staan.

Lady Gaga heeft een prachtig gezicht – en leest met dancepop op zich

Gaga zingt het tragische „Smile“ van Charlie Chaplin en „Close to You“ van Burt Bacharach met zacht ritme en de groove van het Schmurgelorgel en Blues van Sammy Davis Junior’s „Gonna Build Me A Mountain“. Het wordt volledig opgelost door Erwartungen, dabei halttief in ihrem Element, der Musik.

De laatste momenten waren inderdaad verdwenen voor Dancepop for that Masses. Met Mick Jagger zong hij zijn Duett ‘Sweet Sounds of Heaven’, het meest iconische kerstevangelie van de Rolling Stones. Luister eerst naar de muziek met Bruno Mars‘ softrockballad „Die with A Smile“ met video, en met deze siebzigerjahre-cowboy-outfit en Turmfrisur am E-Klavier saß – Zigarette steil met hun muziek. Boodschap: „Als de wereld onaangetast blijft, zal ik er nooit mee kunnen leven.” De tekst van de tekst op de „Harlekijn“ functioneert.

Cijfers uit het DC-universum zijn niet zo zichtbaar

Alle genres sinds Gaga-genres, de Dame is een Tramper in de Stijlen. En met hun artistieke vormen zijn ze er trots op om op te treden als countryzanger in Bradley Coopers muziekdrama ‘A Star Is Born’ (2018) en als Mörderin in Ridley Scotts Fashion House-thriller ‘House of Gucci’ (2021). Vorige week overleed ook DC Superbösewichin. Solche Figuren keert vanuit Leib und Seele terug naar de open lucht.

Gaga heeft Ihre Harley Quinn ontvangen voor de lange en intensieve training met behulp van de medicatie die werd gebruikt bij angstaanvallen vernietigd door Heath Ledger, evenals de Joker voor Christopher Nolan’s Batman-film „The Dark Knight“ (2008). Over Ledger fanden damals Gerüchte Verbreitung, er is geen Joker meer los. Een therapeutisch album is de hier getoonde “Harlekijn”.

De show is: Joaquin Phoenix als Arthur Fleck alias Joker en Lady Gaga als Harleen „Lee“ Quinzel, die Harley Quinn zijn in een reeks films „Joker 2: Folie À Deux“. Verwijder stripfans, dat is de innige Zweisamkeit niet voor altijd. Voor mijn filmpersonages heeft Lady Gaga het album „Harlequin“ uitgebracht. Quelle: Niko Tavernise/Warner Bros. Afb

Lady Gagas “Harlequin” leidt de Sommer der Popfrauen ab

Het album loopt van Herbstbeginn den großen Sommer der Pop-Frauen ab. De zomer van Taylor Swift, Billie Eilish, van de MTV Video Award-winnaars Chappell Roan (beste artiest) en Sabrina Carpenter (beste nummer “Espresso”) en de aard van Charli xcx‘ Görenpop op ihrem Album “Brat”. De zomer begonnen de mooie momenten, toen Beyoncé met het album “Cowboy Carter” in de Vision of Country Offenbarte en – onder andere – Beatles zong: “Blackbird singing in the dead of night …”

Gaga zingt Harley en zijn Vision of Swing: „Ik ben zo trots / mijn hoofd is gevuld met mijn eigen spiegels“ hij zit in de akoestische ballade „Happy Mistake“, de twee eigen Song des Albums, de Vorfreude weckt van de Kinomusical van Lee Quinzel, die Arthur “Joker” Fleck bezocht in de Muziektherapieklasse van de Arkham Asylums. De verstörte en de Irre verlieben sich. Voor een leuk modern leven zal je leven en je leven afhangen van de elektrische omgeving. Aber zal leven als Clownshero voor de totaal verloren vrouwen, die Lady Gaga spelen met Geheimnis und Boshaftigkeit, die als eersten kritiek leveren. “Wie is (Gaga) de Lady Macbeth van de DC Supervillain-show?”, fragment uit de Britse Guardian.

Judy Garland van de nieuwe Zwanzigerjahre is schonmal.

Album: Lady Gaga – „Harlekijn“(Interscoop)

Anmerkung: in der Anfangsversion wurde vershentlich 1993 als Todesjahr von Tony Bennett angeben. Der Jazzsänger starb 2023. Wir haben den Fehler gecorrigeerd