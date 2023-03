Wetenschappers beweren dat ze muizen met twee vaders hebben gemaakt in een doorbraak die op een dag zou kunnen worden gerepliceerd bij mensen.

Wetenschappers zeiden dat ze eieren vrouwelijke eieren maakten van mannelijke cellen.

De bevindingen werden vorige week gepresenteerd op de Third International Summit on Human Genome Editing in Londen.

Wetenschappers hebben voor het eerst eieren gemaakt met behulp van de cellen van mannelijke muizen, wat heeft geleid tot de geboorte van zeven muizen met twee vaders, volgens onderzoek dat woensdag werd geprezen als “revolutionair”.

De techniek die in het proof-of-concept-experiment is gepionierd, is nog lang niet in staat om bij mensen te worden gebruikt, met obstakels zoals een laag slagingspercentage, aanpassingsproblemen en brede ethische overwegingen.

Maar de doorbraak verhoogt het vooruitzicht van een hele reeks nieuwe voortplantingsmogelijkheden, waaronder dat homoparen – of zelfs een alleenstaande man – een biologisch kind zouden kunnen krijgen zonder een vrouwelijk eicel nodig te hebben.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, werd uitgevoerd door een team van wetenschappers in Japan onder leiding van ontwikkelingsbioloog Katsuhiko Hayashi van de universiteiten van Osaka en Kyushu.

Hayashi en zijn team hebben eerder een manier gevonden om huidcellen van een vrouwtjesmuis te nemen en ze om te zetten in een ei dat kan worden gebruikt om gezonde pups te baren.

Voor hun nieuwste onderzoek wilde het team hetzelfde doen voor mannelijke cellen.

Net als mensen hebben mannelijke muizen zowel een X- als een Y-chromosoom, terwijl vrouwtjes twee X-chromosomen hebben.

De wetenschappers haalden huidcellen uit de staart van een mannelijke muis en veranderden ze in een schaaltje in zogenaamde geïnduceerde pluripotente stamcellen, die elk type cel kunnen worden.

Tijdens dit proces verloor ongeveer zes procent van de cellen hun Y-chromosoom, waardoor er alleen een X-chromosoom overbleef – wat betekent dat ze waren wat bekend staat als XO.

Met behulp van een fluorescerend eiwit en een medicijn genaamd reversine slaagden de onderzoekers erin het bestaande X-chromosoom in deze cellen te dupliceren, waardoor een XX-set ontstond.

– Eén procent slagingspercentage –

De cellen werden vervolgens gebruikt om eieren te maken, die werden bevrucht met het sperma van een andere mannelijke muis en geïmplanteerd in de baarmoeders van vrouwelijke surrogaatmuizen.

Van de 630 pogingen werden er zeven pups geboren, wat neerkomt op een slagingspercentage van iets meer dan één procent.

De pups vertonen geen enkel teken van afwijkingen en zijn zelf vruchtbaar, aldus de studie.

Hayashi, die de bevindingen vorige week voor het eerst presenteerde op de Third International Summit on Human Genome Editing in Londen, waarschuwde dat er nog veel obstakels waren voordat de technologie voor mensen kon worden gebruikt.

“Er is een groot verschil tussen een muis en een mens”, zei hij tegen de top.

Nitzan Gonen, het hoofd van het laboratorium voor geslachtsbepaling aan de Israëlische Bar-Ilan Universiteit, vertelde AFP dat het een “revolutionaire krant” was, terwijl hij waarschuwde dat er nog een lange weg te gaan was.

Theoretisch zou de techniek twee mannelijke partners van hetzelfde geslacht in staat kunnen stellen een baby te krijgen, waarbij de ene het sperma levert en de andere de eicel, zei Gonen, die niet betrokken was bij het onderzoek.

Eén man kon zelfs zowel het sperma als het ei leveren, wat volgens Gonen “een beetje meer op klonen zou kunnen lijken, zoals wat ze deden met Dolly het schaap”.

– ‘Mijlpaal’ –

Jonathan Bayerl en Diana Laird, stamcel- en reproductieve experts aan de Universiteit van Californië, San Francisco, zeiden dat het nog niet bekend was of het proces zelfs zou werken met menselijke stamcellen.

Desalniettemin markeert het onderzoek “een mijlpaal in de voortplantingsbiologie”, merkten ze op in Nature.

Een mogelijke toekomstige toepassing zou kunnen zijn om een ​​bedreigde soort met slechts één overlevende man terug te brengen van de rand, op voorwaarde dat er een geschikte vrouwelijke surrogaat van een andere soort was, zeiden ze.

Maar Gonen waarschuwde dat het proces momenteel “extreem inefficiënt” was, waarbij 99 procent van de embryo’s het niet overleefde.

En terwijl zwangerschap bij muizen slechts drie weken duurt, duurt het bij mensen negen maanden, waardoor er veel meer tijd is om iets mis te laten gaan, voegde ze eraan toe.

Als ze moest raden, schatte Gonen dat de techniek “wetenschappelijk gezien” over ongeveer 10 tot 15 jaar klaar zou kunnen zijn voor mensen.

Maar dat omvatte wel de tijd die nodig zou kunnen zijn om de ethische overwegingen die zich kunnen voordoen te doorlopen, voegde ze eraan toe.

“Het feit dat we iets kunnen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat we het willen doen – vooral als we het hebben over een nieuw mens.”