Revolutionäre Prothetik und neue Pandemieprobleme

Diese Prothesen brechen mit dritten Daumen, Spikes und Superhelden-Skins aus der Form

Traditionell haben sich Prothetik-Designer vom menschlichen Körper inspirieren lassen. Prothesen wurden als Ersatz für fehlende Körperteile angesehen; hyperrealistische bionische Beine und Arme waren der heilige Gral.

Aber wir erleben jetzt eine Bewegung in der alternativen Prothetik, einer Form von Hilfstechnologie, die sich gegen die Konventionen stellt, indem sie nicht versucht, sich einzufügen. Anstatt Geräte herzustellen, die das Aussehen eines „normalen“ Arms oder Beins nachahmen, entwickelt sich eine neue Welle von Designern erschaffen fantastische Prothesen, die sich wie ein Tentakel winden, aufleuchten oder sogar Glitzer verschießen können. Lesen Sie die ganze Geschichte.

– Joanna Thompson

Joannas Geschichte stammt aus der neusten Printausgabe der MIT Technology Review, in der sich alles um Design dreht. Melden Sie sich für ein Abonnement an, um den ganzen Artikel zu lesen, wenn er später in diesem Monat erscheint.

Vor einer Vogelgrippe-Pandemie müssen wir noch nicht in Panik verfallen

Wie besorgt sollten wir über die Vogelgrippe sein? Einige haben davor gewarnt, dass die Vogelgrippe die nächste tödliche Pandemie sein wird. Andere haben gesagt, das Risiko sei nicht anders als vor ein paar Jahren.

Es ist nicht zu leugnen, dass Ausbrüche des Virus in den letzten Monaten enorme Auswirkungen auf Vögel hatten und dass der aktuelle Ausbruch deutlich schlimmer ist als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber obwohl wir eine kleine Anzahl von Fällen bei Menschen gesehen haben, gibt es keine Hinweise darauf, dass es heute eine größere Bedrohung für Menschen darstellt als in der Vergangenheit. Lesen Sie die ganze Geschichte.