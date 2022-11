Revival Gold schließt Bohrprogramm ab und stellt Explorations-Update bereit. Microsoft Word – Revival Gold Inc. – DTC-Berechtigungs- und Investorenkonferenzen 20. August 2018 Toronto, Ontario ? 8. November 2022 ? Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (?Revival Gold? oder das ?Unternehmen? –

Die Ergebnisse der ersten beide Kernbohrungen des diesjährigen Programms, die im September veröffentlicht wurden (BT22-241D und BT22-242D), sind eingetroffen Zielgebiet Joss innerhalb einer breiten Goldmineralisierungszone, was die Kontinuität potenzieller unterirdisch abbaubarer Erzgehalte sowie die Tiefe und Ausdehnung der Mineralisierung bei Beartrack-Arnett bestätigt. Joss hat eine Schlaglänge von 1.000 Meter, wurde nun mit Bohrungen bis in eine Tiefe von über 500 Metern erkundet und ist in alle Richtungen offen. Die 20 Kernlöcher, die bereits bei Joss niedergebracht wurden, reihen sich in Intervallgrade ein Durchschnitt 7,7 g/t Gold über 5,5 Meter Bohrbreite innerhalb einer breiteren Zone mit 2,8 g/t Gold über 45,5 Meter Bohrbreite (die tatsächliche Breite wird auf 30-50 % der Bohrbreite geschätzt). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen von Revival Gold vom 2. Dezember 2021, 12. September 2022 und 22. September 2022.

In diesem Jahr die erhöht Anzahl der Kernlöcher in Beartrack-Arnett Main Mineralization Trend durch zwei zusätzliche Kernbohrungen auf insgesamt vier und damit 2.600 Bohrmeter; Ein Loch wurde im Zielgebiet South Pit (BT22-243D) und das andere im Zielgebiet Joss (BT22-244D) gebohrt. Bohrloch BT22-243D soll die hochgradige Mineralisierung am südlichen Ende der South Pit erweitern und Bohrloch BT22-244D soll die hochgradigen Abschnitte aus dem Bohrprogramm 2018 erweitern. Die Untersuchungsergebnisse werden innerhalb der nächsten sechs Wochen erwartet.

in dem Ziel Haidee hat Wiederbelebungsgold 18 Infill- und Erweiterungskernbohrungen auf 2.900 Metern in der oberflächennahen Oxiderzmineralisierung dieser Satellitenlagerstätte abgeschlossen. Diese Bohrungen sollen die geschlussfolgerten Ressourcen zu angezeigten Ressourcen hochstufen und die aktuellen Mineralressourcen nach Südwesten oder neigungsabwärts erweitern. Die Mineralisierung bei Haidee bleibt in alle Richtungen offen. Die Probenanalyseergebnisse werden voraussichtlich in den nächsten drei Monaten verfügbar sein.

Die Explorationsaktivitäten von Revival Gold werden sich nun auf die konzentrieren Sichtung und Auswertung von Bohrergebnissen, bei Aktualisierung der geologische und mineralische Ressourcenmodelle für Beartrack-Arnett im Hinblick auf die geplante Vormachbarkeitsstudie 2023 (?VMS?) der ersten Phase der Haufenlaugung und deren Vorbereitung Planung für zukünftige Bohrungen Fokus.

?Das Explorationsteam von Revival Gold sollte für den sicheren Abschluss einer weiteren produktiven Bohrkampagne bei Beartrack-Arnett in diesem Jahr mit starken Ergebnissen aus der Joss-Zone und zur Unterstützung aller geplanten Bohrungen in der Haidee-Zone der Vormachbarkeitsstudie gelobt werden, die abgeschlossen sind das kommende Jahr. Zusätzliche Untersuchungsergebnisse werden später in diesem Monat und im neuen Jahr erwartet“, sagte Hugh Agro, Präsident und CEO von Revival Gold. Wir hoffen, auf den großartigen Ergebnissen von 2022 aufbauen zu können, während wir unsere Bohrkampagnen fortsetzen“, fügt Agro hinzu.

QA/QC-Programm

Zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle gehört das regelmäßige Einbringen von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms an ein Vergleichslabor geschickt. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt überprüft und eventuellen Abweichungen nachgegangen. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, versandt. Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada oder Vancouver, British Columbia durchgeführt, während geochemische Multi-Element-Analysen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia, durchgeführt werden. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden auf Proben gemeldet, die von der Hälfte des Bohrkerns durch Brandprobe und AAS unter Verwendung eines nominalen Probengewichts von 30 Gramm (Au-AA23) für Beartrack und durch Brandprobe und AAS unter Verwendung eines nominalen Probengewichts von 50 Gramm (Au-AA24) entnommen wurden. bestimmt für Arnett. Bei flachen Bohrlöchern, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, werden die Goldgehalte auch mithilfe von Zyanidlaugung, gefolgt von AAS, bei einem nominalen Probengewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrlöchern unter Verwendung der ME-MS 61M-Methode durchgeführt.

Qualifizierter Experte

Steven T. Priesmeyer, CPG, Vice President Exploration von Revival Gold Inc., ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung, wie in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert, und ist für die wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Arbeiten verantwortlich technischer Inhalt davon geprüft und zugelassen.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho, USA, voran.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemals goldproduzierende Betrieb in Idaho. Die technische Arbeit an einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die mögliche Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs hat begonnen. Unterdessen zielen die Explorationen auf die Erweiterung der Mineralressourcen ab 2022 ab – derzeit 65,0 Millionen Tonnen angezeigter Ressourcen mit einem Gehalt von 1,01 g/t Gold, die 2,11 Millionen Unzen Gold enthalten, und 46,2 Millionen Tonnen geschlussfolgerter Ressourcen mit einem Gehalt von 1,31 g/t Gold oder 1,94 Millionen Unzen Gold – laufend (weitere Einzelheiten siehe Revival Gold Technical Report NI-43-101 vom 13. Juli 2022). Der Trend der Mineralisierung bei Beartrack ist über fünf Kilometer lang und entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in alle Richtungen offen.

Revival Gold hat zum 30. September 2022 etwa 86,9 Millionen ausstehende Aktien und eine geschätzte Barposition von 3,4 Millionen $. Alle Zahlen in dieser Pressemitteilung sind in metrischen Einheiten und in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. Weitere Veröffentlichungen, einschließlich Jahresberichte, technische Berichte, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen, sind erhältlich bei www.wiederbelebung–gold.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com.

Warnhinweis

Die TSX Venture Exchange und ihre Aufsichtsbehörden (in den Richtlinien der TSXV als „Regulierungsdienstleister" bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, dass das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie ?glauben?, ?erwarten?, ?antizipieren?, ?schätzen?, ?können?, ?könnten?, ?würden?, ?werden? oder ? Pläne? erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, Mineralressourcenschätzung, die Pläne für die Exploration und Minenerschließung sowie den Zeitplan für den Betrieb und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder Unfähigkeit, erforderliche behördliche, Umwelt- oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten; politische Risiken; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen, die in der Zukunft erforderlich sein könnten; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Entwicklung des Projekts; eine erhebliche Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von Schätzungen und anderen Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusehen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Preise von Rohstoffen, die Situation auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte, internationale Reisen und Lieferketten; und jene Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht unangemessen auf diese Informationen verlassen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung sprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse rechtzeitig oder überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

