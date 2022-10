Rev. Calvin O. Butts III, Gemeindevorsteher und langjähriger Pastor in Harlem, stirbt im Alter von 73 Jahren

CNN

Rev. Calvin O. Butts III, ein prominenter Glaubensführer, der die Abessinian Baptist Church in Harlem leitete, starb am Freitag, teilte die Kirche mit. Er war 73.

„Die Familie Butts und die gesamte Mitgliedschaft der Abessinian Baptist Church erbitten Ihre Gebete für uns in unserem Trauerfall“, sagte die Kirche in einer Erklärung zum Tod ihres geliebten Pastors.

CNN hat Mitglieder der Familie Butts um weitere Kommentare gebeten.

Butts diente mehr als 30 Jahre lang in der Abessinian Baptist Church, die als erste Gemeinde der Schwarzen Baptisten im Bundesstaat New York gilt.

Er war der Vorsitzende der Abyssinian Development Corporation, „einer gemeindebasierten, gemeinnützigen Organisation, die für über 1 Milliarde US-Dollar für die Wohnungs- und Gewerbeentwicklung in Harlem verantwortlich ist“, heißt es in seiner offiziellen Kirchenbiographie.

Butts war außerdem emeritierter Präsident des College der State University of New York in Old Westbury und Gastprofessor für Educational Leadership, Administration and Policy Division an der Graduate School of Education der Fordham University. Er war auch verheiratet, hatte drei Kinder und sechs Enkelkinder, heißt es in seiner Biografie.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, sagte in einer Erklärung, dass Butts „wahre spirituelle Führung verkörperte – mit einem Engagement für Glauben, Gemeinschaft und Mentoring [she] war geehrt, Zeuge zu sein [their] zusammenarbeiten.“

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James nannte Butts eine „Ikone“ und sagte, ihr Herz sei bei seiner Familie, seinen Angehörigen und der gesamten Gemeinschaft der Abessinian Baptist Church.“

Die Abessinian Baptist Church wurde 1808 als erste afroamerikanische Baptistenkirche im Bundesstaat New York von einer Gruppe von Menschen gegründet, die sich laut ihrer Website „weigerten, getrennte Sitzplätze in der First Baptist Church von New York City zu akzeptieren“. Die Kirche hat 1922 an ihrem jetzigen Standort in Harlem in New York City den Grundstein gelegt, heißt es auf der Website.