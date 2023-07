Für sie sind die Sommerferien keine Zeit zum Entspannen: Ostsee-Rettungsschwimmer kritisieren das nachlässige Verhalten der Badegäste. Die Mitarbeiter der DLRG Graal-Müritz berichten über die größten Gefahren und Probleme auf der Ostsee.

Ein Badetod in Prerow, einer in Warnemünde, zuletzt landete ein zehnjähriges Mädchen mit Wasser in der Lunge im Krankenhaus. Sie alle unterschätzten die Gewalt der Ostsee – und ignorierten die Warnflaggen. Das sei damals leider nichts Neues gewesen, sagt Thorsten Erdmann, Sprecher des DLRG-Landesverbandes MV. „Mit Beginn der Ferien steigt die Zahl der Unfälle an der Ostsee.“