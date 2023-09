Ein Eisbrecher sei auf dem Weg von Australien zu einer Forschungsstation in der Antarktis, um ein an einer Krankheit leidendes Expeditionsmitglied zu retten, teilte die Regierung am Samstag mit.

Die Person befindet sich in der australischen Forschungsstation Casey, die auf einer Eiskappe 3.420 Kilometer südlich des Hauptquartiers der australischen Antarktisdivision in Hobart im Bundesstaat Tasmanien liegt.

Die Abteilung hat die Person weder identifiziert noch den Gesundheitszustand angegeben.

„Der Expeditionsteilnehmer benötigt wegen einer sich entwickelnden Krankheit eine fachärztliche Beurteilung und Betreuung in Australien“, heißt es in einer Erklärung der Abteilung.

Der australische Eisbrecher RSV Nuyina verließ Hobart letzte Woche zu der Rettungsmission, die zu Beginn der Frühjahrssaison auf der Südhalbkugel stattfindet, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben der Abteilung verfügt das Schiff über Hubschrauber, die bei der Evakuierung eingesetzt werden sollen. Auf die Frage, wann die Evakuierung voraussichtlich stattfinden werde, antwortete die Abteilung nicht.

Im Sommer besuchen mehr als 150 Menschen auf Expeditionen die Forschungsstation Casey. Doch im Winter bleiben weniger als 20 Leute für Wartungsarbeiten übrig.

Die Abteilung sagte, dass alle anderen Mitarbeiter bei Casey „verantwortet und in Sicherheit“ seien.