Rettungskräfte haben Mühe, Überlebende des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu finden, da mehr als 20.000 Tote bestätigt wurden

Rettungskräfte unternahmen am Donnerstag einen letzten Vorstoß, um Überlebende des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu finden, das viele Gemeinden für ihre Einwohner unkenntlich machte und mehr als 20.000 Menschen tötete.

Es war nicht klar, wie viele Menschen in beiden Ländern noch vermisst wurden.

Das Erdbeben am Montag traf ein Gebiet, in dem 13,5 Millionen Menschen in der Türkei und eine unbekannte Zahl in Syrien leben. Selbst mit einer Armee von Menschen, die an den Rettungsbemühungen teilnahmen, mussten die Besatzungen auswählen, wo sie helfen wollten.

Die Szene aus der Luft zeigte das Ausmaß der Verwüstung, als ganze Viertel von Hochhäusern auf verdrehtes Metall, pulverisierten Beton und freiliegende Drähte reduziert wurden.

Obwohl Experten sagen, dass Menschen eine Woche oder länger überleben könnten, schwanden die Chancen, Überlebende bei den eisigen Temperaturen zu finden.

AUF FOTOS | Retter ziehen Überlebende aus Trümmern:

Als Einsatzkräfte und in Panik geratene Angehörige durch die Trümmer gruben – und gelegentlich lebende Menschen fanden – verlagerte sich der Fokus auf die Zerstörung gefährlich instabiler Strukturen.

Die Nachrichtenagentur DHA berichtete über die Rettung eines 10-Jährigen in Antakya. Die Agentur sagte, dass Mediziner einen Arm amputieren mussten, um sie zu befreien.

Ein 17-jähriges Mädchen tauchte in Adiyaman lebend auf und ein 20-jähriges Mädchen wurde in Kahramanmaras von Rettern gefunden, die „Gott ist groß“ riefen.

In Nurdagi, einer Stadt mit rund 40.000 Einwohnern, eingebettet zwischen schneebedeckten Bergen, etwa 56 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, wurden große Teile der Stadt eingeebnet, und kaum ein Gebäude blieb unberührt. Selbst diejenigen, die nicht zusammenbrachen, wurden schwer beschädigt, was sie unsicher machte.

Menschen versammeln sich in der Nähe eines eingestürzten Gebäudes, um zuzusehen, wie Retter am Donnerstag in den Trümmern in Kahramanmaras nach Überlebenden oder Leichen suchen. (Suhaib Salem/Reuters)

Scharen von Schaulustigen, hauptsächlich Familienmitglieder von Menschen, die darin eingeschlossen waren, sahen zu, wie schwere Maschinen an einem Gebäude rissen, das eingestürzt war und dessen Böden mit kaum mehr als ein paar Zentimetern Abstand zusammengedrückt waren.

Schwindende Hoffnung

Mehmet Yilmaz, 67, sah aus der Ferne zu, wie Bulldozer und andere Abrissgeräte damit begannen, die Überreste des Gebäudes niederzureißen, in dem sechs seiner Familienmitglieder, darunter vier Kinder, gefangen waren.

Er schätzte, dass sich noch etwa 80 Menschen unter den Trümmern befanden und bezweifelte, dass jemand lebend gefunden werden würde.

„Es gibt keine Hoffnung. Wir können unsere Hoffnung auf Gott nicht aufgeben, aber sie betraten das Gebäude mit Abhörgeräten und Hunden, und da war nichts“, sagte Yilmaz.

Ein Mitglied des libanesischen Zivilschutzes ruht, während die Such- und Rettungsaktionen am Donnerstag in der syrischen Stadt Jableh fortgesetzt werden. Straßenschäden haben Hilfe und Rettungskräfte daran gehindert, die am stärksten betroffenen Gebiete in Syrien zu erreichen. (Louai Beshara/AFP/Getty Images)

Mehmet Nasir Dusan, 67, sah zu, wie die Überreste des neunstöckigen Gebäudes in aufgewirbelten Staubwolken zum Einsturz gebracht wurden. Er sagte, er habe keine Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit seinen fünf Familienmitgliedern, die unter den Trümmern gefangen seien.

Trotzdem, sagte er, würde die Bergung ihrer Leichen ein wenig Trost bringen.

„Wir verlassen diesen Ort nicht, bis wir ihre Leichen geborgen haben, auch wenn es zehn Tage dauert“, sagte Dusan. „Meine Familie ist jetzt zerstört.“

In Kahramanmaras, der Stadt, die dem Epizentrum am nächsten liegt, diente eine Sporthalle von der Größe eines Basketballplatzes als provisorische Leichenhalle zur Unterbringung und Identifizierung von Leichen.

Auf dem Boden lagen Dutzende von Körpern, die in Decken oder schwarze Leichentücher gehüllt waren. Mindestens einer schien der eines 5- oder 6-Jährigen zu sein.

Die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet mit der Zeit. Hier setzen die Retter ihre Bemühungen am Donnerstagabend in Kirikhan, Türkei, fort. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Arbeiter führten weiterhin Rettungsaktionen in Kahramanmaras durch, aber es war klar, dass viele, die in eingestürzten Gebäuden eingeschlossen waren, bereits gestorben waren. Man hörte einen Rettungshelfer sagen, dass sich sein psychischer Zustand verschlechterte und dass der Todesgeruch zu stark wurde, um ihn zu ertragen.

Herausforderungen für Überlebende

Während Geschichten über wundersame Rettungen die Stimmung kurzzeitig aufhellten, warf die düstere Realität der Not, mit der Überlebende konfrontiert sind, einen Schatten auf die zerstörten Gemeinden.

Hunderttausende Menschen sind mitten im Winter obdachlos geworden. Viele haben seit dem Beben der Stärke 7,8 am Montag in provisorischen Unterkünften auf Supermarktparkplätzen, Moscheen, Straßenrändern oder inmitten der Ruinen campiert, oft verzweifelt nach Nahrung, Wasser und Wärme.

UHR | Obdachlose Überlebende stehen vor Hoffnungslosigkeit: Das enorme Ausmaß der Zerstörung durch Erdbeben in der Türkei Briar Stewart von CBC zeigt das volle Ausmaß der Verwüstung in den türkischen Städten Pazarcık und Gaziantep, die sich im Epizentrum des zweiten tödlichen Erdbebens befinden, das die Türkei heimgesucht hat.

In der türkischen Stadt Antakya drängten sich Dutzende vor einem Lastwagen, der Kindermäntel und andere Hilfsgüter verteilte, um Hilfe.

Ein Überlebender, Ahmet Tokgoz, forderte die Regierung auf, Menschen aus der Region zu evakuieren. Viele von denen, die ihr Zuhause verloren haben, fanden Schutz in Zelten, Stadien und anderen vorübergehenden Unterkünften, andere haben im Freien geschlafen.

„Gerade bei dieser Kälte ist es nicht möglich, hier zu leben“, sagte er. „Wenn die Menschen nicht daran gestorben sind, dass sie unter den Trümmern stecken geblieben sind, werden sie an der Kälte sterben.“

Das Winterwetter und Schäden an Straßen und Flughäfen haben die Reaktion behindert. Einige in der Türkei haben sich darüber beschwert, dass die Regierung nur langsam reagiert – eine Wahrnehmung, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einer Zeit verletzen könnte, in der er vor einem harten Kampf um die Wiederwahl im Mai steht.

Menschen suchen am Donnerstag Schutz in einer Moschee in Jableh, Syrien. (Yamam al-Shaar/Reuters)

UN-Hilfe erreicht Syrien

Im Nordwesten Syriens kamen die ersten UN-Hilfslastwagen, die seit dem Beben aus der Türkei in das von den Rebellen kontrollierte Gebiet einfuhren, was die Schwierigkeit unterstreicht, den Menschen in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land Hilfe zu bringen.

UN-Beamte sagten, dass weitere Lastwagen mit Unterstützung speziell für die aktuelle Krise folgen würden.

Die Hilfsbemühungen in Syrien wurden durch den anhaltenden Krieg und die Isolation der von Rebellen gehaltenen Region entlang der Grenze behindert, die von von Russland unterstützten Regierungstruppen umgeben ist. Unterdessen ist Syrien selbst ein internationaler Paria unter westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg.

Die UN ist befugt, Hilfsgüter nur über einen Grenzübergang zu liefern, und Straßenschäden haben dies bisher verhindert. UN-Beamte plädierten dafür, dass humanitäre Anliegen Vorrang vor der Kriegspolitik haben.

Alle lauschen und warten auf eine Stimme aus den Trümmern.

Von den Suchaktionen nach Überlebenden in den Ruinen der zerstörten Stadt Jenderes, nördlich von #Aleppo, heute, Donnerstag, 9. Februar.#Syrien #earthquake pic.twitter.com/0HXHPGWcjs –@SyriaCivilDef

In der von der syrischen Regierung gehaltenen Stadt Aleppo zogen Rettungskräfte am Donnerstag sieben Menschen lebend und 44 Leichen aus einem eingestürzten Gebäude im Stadtzentrum, berichtete das staatliche Fernsehen.

„Wir laufen gegen die Zeit. Die Zeit läuft ab“, sagte die syrische Sanitätergruppe im von Rebellen gehaltenen Nordwesten, bekannt als die Weißhelme. „Jede Sekunde könnte bedeuten, ein Leben zu retten.“

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, sagte zuvor, dass die vom Erdbeben betroffenen Menschen „mehr von absolut allem“ an Hilfe benötigen.

HÖREN | Einwohnerin von Toronto und ihr Bruder sprechen mit CBCs Frontbrenner: Frontbrenner21:24Bruder in Syrien, Schwester in Kanada, „hilflos“ nach verheerendem Erdbeben

Vor dem Erdbeben hatten die Vereinten Nationen geschätzt, dass mehr als vier Millionen Menschen im Nordwesten Syriens, von denen viele durch den zwölfjährigen Konflikt vertrieben wurden, auf grenzüberschreitende Hilfe angewiesen waren.

Die Opferzahlen des Erdbebens sind weltweit die höchsten, seit ein Erdbeben vor Japan im Jahr 2011 einen Tsunami auslöste und fast 20.000 Menschen tötete.