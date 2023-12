Retter weckt Hoffnung für Überlebende einer sambischen Mine, in der seit Tagen mehr als 30 Menschen begraben liegen

LUSAKA, Sambia (AP) – Ein Mitglied eines Rettungsteams äußerte am Montag die Hoffnung, dass es Überlebende in einer sambischen Mine geben könnte, in der mehr als 30 informelle Bergleute seit Tagen unter Trümmern eingeschlossen und vermutlich tot sind, nachdem starker Regen Erdrutsche verursacht hatte.

Retter suchen seit dem frühen Freitag nach den Bergleuten, nachdem sie am Donnerstagabend beim Graben von Tunneln in einem Tagebau in der Nähe der Stadt Chingola im Kupfergürtel des Landes begraben wurden.

„Wir kommen näher und erwarten, Überlebende zu finden, da wir einige Stimmen aus einem der Tunnel hören“, sagte Wiva Chanda, ein informeller Bergmann aus der Gegend, der bei den Rettungsbemühungen half, telefonisch gegenüber The Associated Press. „Es gibt Hoffnung, aber ich denke, es wird eine Mischung aus Überlebenden und Leichen sein.“

Der Bezirkskommissar von Chingola, Raphael Chumupi, sagte, mindestens 36 Bergleute seien in drei separaten Tunneln begraben worden, als sie ohne Wissen des Minenbesitzers illegal in der Seseli-Mine nach Kupfererz schürften. Beamte der sambischen Regierung sagten, dass mehr als 30 Bergleute unter den Erdrutschen eingeschlossen seien, konnten aber keine genaue Zahl nennen.

Die Polizei gab an, dass der Verdacht besteht, dass alle Bergleute gestorben seien, und nannte sieben von ihnen als bestätigte Todesopfer. Es wurden jedoch keine Leichen geborgen und die sambische Regierung sagte, es sei verfrüht, zu sagen, wie viele gestorben seien.

Der sambische Vizepräsident Mutale Nalumango sagte in einer Erklärung, dass Retter immer noch Trümmer beseitigten und Wasser aus den Tunneln pumpten, in der Hoffnung, einige Überlebende zu finden.

„Ihr Zustand ist weiterhin unbekannt“, sagte Nalumango über die Bergleute. Die Rettungsbemühungen würden durch mehr Regen behindert und einer der drei Einsatzorte, an denen die Rettungskräfte arbeiteten, sei völlig überschwemmt, sagte sie. Auch die Armee hilft bei den Rettungsbemühungen.

Sambia gehört zu den zehn größten Kupferproduzenten der Welt. In Chingola, etwa 400 Kilometer (250 Meilen) nördlich der Hauptstadt Lusaka, gibt es große Tagebau-Kupferminen, die von riesigen Müllhaufen aus Gestein und Erde umgeben sind, die aus den Minen ausgegraben wurden.

Informeller Bergbau ist weit verbreitet, bei dem handwerkliche Bergleute auf der Suche nach Mineralien graben, oft ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen.

Mukwazhi berichtete aus Harare, Simbabwe.

Tsvangirayi Mukwazhi und Noel Sichalwe, The Associated Press