RAIGAD, Indien (AP) – Retter fanden am Freitag im westlichen Bundesstaat Maharashtra in Indien fünf weitere Leichen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer durch einen Erdrutsch, der durch sintflutartige Regenfälle ausgelöst wurde, auf mindestens 21, wobei viele weitere unter den Trümmern befürchtet werden, sagten Beamte.

Zahlreiche Retter und Wanderer seien im Einsatz, um nach Menschen zu suchen, die bei dem Erdrutsch am späten Mittwochabend eingeschlossen waren, twitterte der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates, Devendra Fadnavis. Die rauen Wetterbedingungen hätten die Rettungsbemühungen behindert und die Behörden hätten medizinische Teams entsandt, um den Verletzten zu helfen, sagte er.

Die Suchaktionen wurden am Donnerstagabend wegen starker Regenfälle und der Gefahr weiterer Erdrutsche im Dunkeln eingestellt, teilte die National Disaster Response Force mit.

Es hieß, Retter hätten am Freitag die Suchaktionen wieder aufgenommen und fünf Leichen gefunden, wodurch sich die bestätigte Zahl der Todesopfer auf 21 erhöhte.

Zehn weitere gerettete Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es. Es wurde nicht gesagt, wie viele Menschen unter den Trümmern befürchtet wurden.

Ein Beamter sagte der Nachrichtenagentur Press Trust of India, dass 75 Menschen gerettet wurden und viele andere noch immer gefangen seien.

Der Erdrutsch traf das Dorf Irshalwadi im Distrikt Raigad und begrub 17 der 50 dortigen Häuser.

Das hügelige Gelände erschwert die Aufgabe der Rettungskräfte, da schweres Gerät zur Trümmerbeseitigung nicht leicht bewegt werden kann. Vom Fuß des Hügels aus dauert die Fahrt nach Irshalwadi etwa 90 Minuten, da es an asphaltierten Straßen mangelt.

Das indische Wetteramt hat Maharashtra in Alarmbereitschaft versetzt, da der Staat diese Woche von unaufhörlichen Regenfällen heimgesucht wurde. Die Regenfälle haben das Leben vieler Menschen im Bundesstaat beeinträchtigt, auch in der Hauptstadt Mumbai, wo die Behörden am Donnerstag die Schulen geschlossen haben.

Lokale Medien berichteten, dass der Nahverkehrszugverkehr unterbrochen sei und Wasser in die Bahnhöfe und über die Gleise floss.

Rekordmonsunregen töteten in den letzten zwei Wochen mehr als 100 Menschen in Nordindien, sagten Beamte, da die Regenfälle dazu führten, dass Straßen einstürzten und Häuser einstürzten.

Monsunregen im ganzen Land haben in diesem Jahr bereits etwa 2 % mehr Niederschlag als normal gebracht, teilte die Wetterbehörde mit.

Indien erlebt während der Monsunzeit, die zwischen Juni und September dauert und den größten Teil des jährlichen Niederschlags Südasiens bringt, regelmäßig schwere Überschwemmungen. Die Regenfälle sind für Regenfeldfrüchte, die während der Saison angebaut werden, von entscheidender Bedeutung, verursachen jedoch häufig erhebliche Schäden.

Wissenschaftler sagen, dass Monsune aufgrund des Klimawandels immer unregelmäßiger werden, was zu häufigen Erdrutschen und Sturzfluten im indischen Himalaya-Norden führt.

Die Associated Press























































Kulturelle En