De Amerikaanse economie bevindt zich misschien niet in een recessie, maar in veel winkels in het hele land voelt het zo. Neem Kroger bijvoorbeeld. Door inflatie gekwelde klanten downloaden meer kortingsbonnen, koken thuis maaltijden en schakelen over op goedkopere huismerkmerken om geld te besparen, vertelde de CEO van de supermarktgigant, Rodney McMullen, eerder deze maand aan CNBC’s “Squawk on the Street”. “Wat klanten ons vertellen, ze gedragen zich al alsof ze in een recessie zitten”, zei hij. Nu stofven grote retailers hun playbook af voor een recessie – of in ieder geval voor een periode van tragere verkopen. Bedrijven hebben de afgelopen weken een vooruitblik gegeven op hun strategieën voor de moeilijkere omstandigheden, toen ze de kwartaalcijfers voor de feestdagen rapporteerden en de vooruitzichten voor het volledige jaar deelden. Doel stapelt zich op met voedsel en huishoudelijke benodigdheden om voetverkeer te stimuleren. Macy’s En Walmart proberen meer omzet te winnen van hun meest loyale klanten. Beste koop en anderen jagen op nieuwe en exclusieve producten die klanten kunnen aanzetten om hun portemonnee open te trekken en zelfs de volle prijs te betalen. Nu de reis- en restaurantsector weer opveren, lijkt het erop dat de “voortschrijdende recessie” eraan komt voor de detailhandel, ook al blijft de economie sterk. Veel detailhandelaren pleiten voor een gelijkblijvende tot dalende omzet dit fiscale jaar, vooral als de lift van de inflatie is weggenomen. Het is een scherpe ommekeer ten opzichte van de beginjaren van de pandemie, toen het een hoogconjunctuur was voor winkeluitgaven. Hier volgt een overzicht van enkele strategieën van retailers.

Inzoomen op alledaagse dingen

Liters melk, papieren handdoeken en zeep. Winkeliers slaan dit soort alledaagse producten in, die het winkelend publiek regelmatig aanvult, aangezien het winkelend publiek twee keer nadenkt over discretionaire aankopen. Target zei bijvoorbeeld dat het opzettelijk zijn voorraadmix heeft verschoven naar voedsel en huishoudelijke benodigdheden. De totale voorraad daalde jaar op jaar met 3% vanaf het einde van het fiscale vierde kwartaal, maar de voorraad discretionaire goederen daalde in dezelfde periode met 13%. Walmart, qua omzet de grootste kruidenier van het land, profiteert van een groter deel van de omzet uit boodschappen. Het heeft goedkopere boodschappen gebruikt om klanten over verschillende inkomensniveaus aan te trekken, waaronder meer huishoudens met een jaarinkomen van meer dan $ 100.000. Maar het verkopen van groenblijvende artikelen heeft een keerzijde: ze zijn meestal minder winstgevend. Walmart Chief Financial Officer John David Rainey erkende dat tijdens een inkomensgesprek met investeerders eind februari, hij zei: “Verschuivingen in de productmix hebben een negatieve invloed gehad op onze marges.”

Vertrouwen op trouwe klanten

Naarmate het moeilijker wordt, kijken retailers naar een bekend publiek: trouwe klanten. Macy’s en Costco behoren tot de retailers die meer omzet willen persen uit het beproefde. Sommigen hebben zelfs van lidmaatschapsprogramma’s geld gemaakt. Walmart probeert meer klanten aan te trekken voor zijn abonnementsservice, Walmart+, die $ 98 per jaar kost, of $ 12,95 op maandbasis. Best Buy heeft het Totaltech-programma, dat $ 199,99 per jaar kost. Lululemon heeft een gratis en een betaald lidmaatschapsprogramma, dat in de herfst debuteerde. Costco, een op lidmaatschap gebaseerde magazijnclub, ziet dat meer klanten upgraden naar Executive, het toplidmaatschap. Chief Financial Officer Richard Galanti vertelde investeerders begin maart tijdens een telefoongesprek dat het aan het einde van het meest recente kwartaal 30,6 miljoen betaalde Executive-lidmaatschappen had, die goed zijn voor ongeveer 45% van de totale betaalde leden en goed zijn voor ongeveer 73% van de wereldwijde omzet. Bij Bloomingdale’s, eigendom van Macy’s, zorgden leden van het Loyallist-programma voor meer dan 70% van de omzet in dezelfde winkel, inclusief de eigen merken en merken van derden. Leden van dat programma gaven jaar op jaar 7% meer uit, vanaf het einde van Macy’s vierde kwartaal, vertelde CEO Jeff Gennette aan investeerders. Kroger’s McMullen zei woensdag op een investeerdersconferentie van de Bank of America dat zijn trouwe klanten de neiging hebben om 10 keer meer uit te geven dan een occasionele klant. Hij zei dat het bedrijf meer van hun dollars wil krijgen door “mensen in de beloningscyclus te krijgen” en hun ervaring beter te personaliseren.

Op jacht naar nieuwheid en waarde

Naarmate klanten voorzichtiger worden, racen retailers naar het volgende hot item of in ieder geval naar het ding dat alleen zij hebben. Target verwacht het komende jaar een bescheiden of zelfs dalende omzet, waarbij de omzet in dezelfde winkel varieert van een lage eencijferige daling tot een lage eencijferige stijging voor fiscaal 2023. Toch gaat de discounter door met meer exclusieve items en flitsende klant voorzieningen. Target-shoppers kunnen binnenkort een Starbucks-koffie halen, iets retourneren en online aankopen doen zonder hun auto te verlaten. Het bedrijf lanceert of breidt het komende jaar ook meer dan 10 huismerken uit. “In een omgeving waar consumenten afwegingen maken, zal meer van hetzelfde niet lukken”, zei Christina Hennington, Chief Growth Officer van Target, tijdens een investeerdersevenement in New York. Waarde is een belangrijk onderdeel van het verse aanbod van retailers. Bij Kroger kunnen shoppers een nieuw exclusief merk vinden, Smart Way genaamd, dat basisboodschappen zoals gesneden brood en mosterd aanbiedt tegen de laagste prijs. En bij Best Buy zei CEO Corie Barry dat innovatie het winkelend publiek zal helpen motiveren om hun telefoon of lente te upgraden voor nieuwe videogameconsoles, vooral in de tweede helft van het jaar. “We denken dat er een wens zal zijn om die vervangingscycli in de toekomst te stimuleren”, zei Barry begin maart tijdens een telefoongesprek met verslaggevers. “Het is duidelijk dat onze verkopers zeer geïnteresseerd zijn in het creëren van het volgende populaire product en wij zijn de beste plek – en eigenlijk de enige plek – voor hen om die nieuwe technologische vooruitgang te benadrukken.”

