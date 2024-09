Startpagina Panorama

van: Michaël Schmucker

Drucken Teilen

Queere Kochbücher, Kochshows en Restaurants – der Trend in Amerika schwappt zu us. Een verkoopstrategie of meer tolerantie voor meer tolerantie?

Een nieuwe trend ontstaat in Duitsland nooit samen met eten – in de VS zijn er in Essen veel restaurants die erg populair zijn met hun eigen keuken en vers voedsel. Was dat het signaal? Darüber zou eeninigen Monaten hevig betwisten en ook is het vinden van een definitie niet abgeschlossen.

Glaubt man den Gerüchten in der Queeren Community, Wird in Deutschland bereits een eerste offiziell Queeren Restaurants-beitet. In de VS zijn er volop ervaringen, vooral in de steden Los Angeles en New York. Deze zomer vond de eerste Queer Food Conference plaats aan de Universität in Boston.

Julia Kalder heeft dit thema in gedachten en in het licht van een boodschappenboek. Het idee staat tegenover de transitie. De trans* Frau ließ sich dabei von einem Satz inspirieren: „Je bunter ein Salat ist, omso gesünder ist er“, sagt sie BuzzFeed Nieuws Duitsland von IPPPEN.MEDIA. Door deze ervaringen in de context van Queer Food en een aparte rol hiervoor ben ik tot het inzicht gekomen in het begrijpen van de levenssituaties die zijn bereikt.

“Queer food is mijn favoriete muziek, mode of film aan het einde van de queergemeenschap.” © Imago/Panthermedia

Kritik am Queer-Food-Trend: “Het is gebaseerd op marketing”

Queer Food is gebaseerd op het begrip van de gemeenschappelijke queergemeenschap waarin we leven. Ook dit is waar: “Is het automatisch queer, maar heb ik het gekocht of is mijn keuken LHBTIQ*-vriendelijk? Ik denk het niet. Voor mij ben ik hier voor de innerlijke rust, met als gevolg dat er een oordeel komt.”

Auch in de queer-gemeenschap in de VS is een gemeenschappelijke gemeenschap onder queer-mensen; mensen in de focus worden aangetrokken – deze aspecten zijn allemaal natuurlijk omdat ze queer-vrienden ontmoeten in een restaurant waar ze queer-mensen ontmoeten in Essen. Samuel B. komt uit München – er is weinig verschil in de omgeving: “Ik denk dat dat het gevolg is van marketing. Zoals gezegd, het is een feit dat er een verschil is in de omgeving, mensen hebben meer kans om prijzen te ontvangen. Vielleicht valt de definitie op de wegen die zo schwer, weil selbst der Begriff ‚queer‘ sich nicht clear erklären ässt‘, zegt BuzzFeed News Deutschland.

Performancekunstenaar Thomas Bartling treedt in 2022 op met een live Kochshow-optreden in het Theatermuseum Düsseldorf voor Schlagzeilen – er komt een Kult-Kochshow “Alfredissimo” in een nieuwe ambient-omgeving. Das Ziel was es, Queerness als normaal optreden. “Queer Food geniet van het leven, ik geniet ook van muziek, mode of films en uiteindelijk van de queergemeenschap. Voor mijn eigen label Queer Food is het echt een geschenk, innovatief, esthetisch identificatie- en onderscheidend kenmerk, zegt Bartling bij BuzzFeed Nieuws Duitsland.

Food-Trend zou meer Akzeptanz der queeren Community kunnen kopen

Omdat het een aparte plek is, is er een aanzienlijke gemeenschap die veilig is voor de queergemeenschap – er zijn nog meer queerrestaurants te vinden in verband met een nieuwe Safe Space. „Ik ben een gezamenlijke context van Queer Food als voertuig voor de ontwikkeling van visie. Bisher bezocht beide initiatieven vaak in Toleranz. Is het niet een beter werk, waarnaar wij streven? Tolerantie is mijn eerste schrijven in deze richting.”

Dit geldt voor de VS-Vorreiterin bij Trend Queer Food, Gender-Uniprofessorin Alex Ketchum – het is niet zo dat de waarheid over de hele wereld wordt getoond. Hoewel het stuk al sinds de jaren tachtig een succes was, hebben beide AIDS-patiënten die trek hebben in brownies met cannabis sindsdien steun gekregen. Als gevolg hiervan leven mensen in de queergemeenschap binnen de grenzen van de gemeenschap – dus maken queermensen zich ook zorgen over hun politieke omgeving.

Bleibt noch een Frage: Können queere Menschen fellleicht auch better kochen? Bartling dazu: “Kulturelle en binnenlandse vaardigheden die traditioneel worden ontwikkeld door mannen. Als je te gast bent, is er altijd iets te zeggen over het feit dat de weinige gasten goed konden kopen. Zowel goede politici, queer performancekunstenaars als dragqueens, degenen die het doelwit waren, waren ook welkom.”