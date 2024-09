Status: 29.09.2024 15:42 Uhr





Een restaurant in Binz op Rügen (district West-Pommeren-Rügen) heeft een speciale aanbiedingskaart in de kritiek, namelijk voor Zigeunerschnitzel en Negerküsse wirbt. Urlaubern war des Shield für dem Restaurant mit de entsprechenden Essensangeboten afgestoßen. Ze zijn blij met de Ostseezeitung. De restauranteigenaren waren niet blij met deze ervaring. Lars Schwarz, voorzitter van de Hotel and Hospitality Association, heeft een positieve instelling en een sterk begrip. Het begrip zelf is geen racistische gemeenschap, maar is hetzelfde als de NDR. Laten we kijken wat er daarna gebeurt, en kijken wat er daarna gebeurt.