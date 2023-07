resident vs. Migranten – Mann bei Zusammenstoß in Tunesië gestorben

In de Tunesische Küstenstadt Sfax is een Mann bei Zusammenstößen zwischen Anrainern en Migranten ums Leben komme. Er is een nacht in de nacht, terwijl Augenzeuginnen en Augenzeugen am Dienstag.

Der Abgeordnete Tarek Mahdi zag in een videobotschaft na het tator, de aanval kon zelf worden uitgevoerd. Eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten sei daraufhin geflohen. Laut Augenzeuginnen en Augenzeugen warfen Beteiligte Beider Seiten Steine, wodurch auch Auto’s zijn beschadigd seien. Die Staatsanwaltschaft ordnete non die Festnahme von drie „irregulären Migranten“ en.In Sfax kam es bereits seit Sonntag zu Zusammenstößen. 34 Menschen waren festgenommen, meldde de Staatsagentur TAP. Een van de video’s die in Sozialen Medien verbreitet wurde, soll zeigen, wie een vluchtelingsunterkunft in Brand gesetzt wurde.Gewalt om Migranten nimmt zuTunesië en Libië te maken in de wichtigsten Transitländer für Migrantinnen en Migranten in Noord-Afrika op de weg naar Europa. Tunesiens Präsident Kais Saied weet dat een van de volgende video’s beschikbaar is. Daraufhin kam es zu einer Welle von Gewalt and Schikanen tegen Migrantinnen en Migranten aus Ländern südlich der Sahara. Die situatie en die Wirtschaftskrise führen laut Beobachterinnen en Beobachtern wiederum dazu, dass immer mehr Menschen die Überfahrt nach Europa. Vergangenes Jahr kamen dabei mindestens 2400 Menschen ums Leben.

