De oogst van mislukte kandidaten die een comeback overwegen, veroorzaakt hoofdpijn voor partijmedewerkers die wanhopig een van de grote problemen willen aanpakken waarmee ze afgelopen najaar werden geplaagd.

Kari Lake, Republikeinse kandidaat voor gouverneur van Arizona, spreekt supporters toe op haar verkiezingsavondfeest op dinsdag 2 augustus 2022 in Scottsdale, Ariz. Ross D. Franklin/AP foto

“We willen dat kandidaten voorverkiezingen en algemene verkiezingen winnen”, zei NRSC-voorzitter Steve Daines (R-Mont.), toen hem werd gevraagd naar het standpunt van de commissie.

De kloof tussen Republikeinen van het Huis en de Senaat over hoe om te gaan met toekomstige voorverkiezingen, benadrukt hoe hardnekkig het probleem van het blokkeren van extreme kandidaten is voor Republikeinen. De gecompliceerde realiteit is dat ingrijpen in voorverkiezingen hardhandig kan lijken en zelfs munitie kan opleveren voor kandidaten die tegen het DC-establishment willen schelden. Maar het alternatief is toekijken hoe onverteerbare genomineerden de algemene verkiezingskans van de partij bedreigen – op een moment waarop dunne marges in zowel het Huis als de Senaat betekenen dat de meerderheden op elke zetel kunnen afhangen.

Minderheidsleider van de Senaat, Mitch McConnell, klaagde openlijk dat de “kwaliteit van de kandidaat” de GOP vorig jaar gekost heeft. In het Huis van Afgevaardigden is de praktijk van inmenging in voorverkiezingen zo beladen geworden dat het vorige maand door rechts werd gebruikt tegen Kevin McCarthy in zijn poging om spreker te worden. Het is niet duidelijk dat een beleidswijziging – zelfs een die misschien een paar extra plaatsen op het slagveld oplevert – de moeite waard zou zijn die het zou veroorzaken tijdens de GOP-conferentie.

“Het creëert veel kwade wil”, zegt Rep. Tom Cole (R-Okla.), Een voormalig voorzitter van de House-campagne-afdeling. Hij voegde eraan toe: “Als je op iemand schiet, kun je ze maar beter pakken.”

Ongeacht wat de campagnecomités van de partij doen, super-PAC’s kunnen en zullen in voorverkiezingen spelen. Maar als Republikeinen in een van beide kamers hoopten voorbij hun valkuilen op de middellange termijn te schaatsen door een nieuwe lijst kandidaten aan te trekken, zal dat niet zo eenvoudig zijn.

Masters, een durfkapitalist die leek te wankelen over zijn standpunt over abortusrechten, verloor met bijna 5 punten van senator Mark Kelly (D-Ariz.). Maar sindsdien is hij dat wel begon besprekingen met adviseurs over kandidaatstelling voor de zetel van senator Kyrsten Sinema (I-Ariz.), volgens twee bronnen die bekend zijn met zijn planning. Kari Lake, het tv-nieuwsanker dat tekortschoot in haar bod op het gouverneurschap van Arizona, had ook een ontmoeting met NRSC-functionarissen over een kandidaatstelling voor die Senaatszetel.

In Michigan heeft Tudor Dixon een run voor een openstaande Senaatszetel daar niet uitgesloten nadat hij met een marge van dubbele cijfers was gevallen op gouverneur Gretchen Whitmer. Doug Mastriano, de mislukte gubernatoriale kandidaat van Pennsylvania, trok ondertussen zijn wenkbrauwen op toen hij een opiniepeiling retweette die een hypothetische match met senator Bob Casey (D-Pa) liet zien, hoewel het niet duidelijk is hoe serieus hij is.

En dat zijn slechts degenen die partijmedewerkers kennen. Er zou meer kunnen ontstaan.

“Je kunt mensen die willen vluchten niet stoppen, het is een vrij land”, zei senator John Cornyn (R-Texas), een voormalig voorzitter van de GOP-campagnetak van de Senaat. “Een deel daarvan is ook het werven van goede kandidaten, en jezelf niet alleen aan de loting overlaten.”

Het zijn niet alleen de 2022-kandidaten die het terug willen draaien. De procureur-generaal van West Virginia, Patrick Morrisey, overweegt een rematch tegen senator Joe Manchin (DW.Va.) en afgevaardigde Matt Rosendale (R-Mont.) kan na beide Republikeinen verloren in 2018.

“Patrick, we kunnen goed met elkaar opschieten, ik probeer met al mijn tegenstanders om te gaan”, zei Manchin. “Als ik ren, win ik.”

Tester zei alleen: “Ik denk dat degene die mijn tegenstander is, de persoon zal zijn die Mitch McConnell kiest.”

Niet alle verliezers zijn gelijk. Sommige Republikeinen die vorig jaar voorverkiezingen verloren, maar nieuwe campagnes overwegen, zijn juist de kandidaten die partijfunctionarissen het liefst zouden zien bij algemene verkiezingen. En in andere gevallen, zoals met de goedkeuring door de NRSC van Rep. Jim Banks’ (R-Ind.) voor de Senaat nadat voormalig gouverneur Mitch Daniels zich had teruggetrokken, wachten de partijcommissies niet om zich in de voorverkiezingen te storten.

Indiana zal waarschijnlijk geen competitieve algemene verkiezingsrace organiseren. Maar de razendsnelle consolidatie, aangespoord door de NRSC van Daines, vormde een schril contrast met de tussentijdse positie van de commissie. Onder de toenmalige voorzitter Rick Scott (R-Fla.) Onderschreef de NRSC geen open voorverkiezingen en waagde ze zich er niet in.

“Ik vind dat we de kiezers het moeten laten doen”, zei Scott in een kort interview. “Maar weet je, dat is het leuke aan de baan. Iedereen mag proberen wat volgens hem werkt.”

Ook anderen uitten bedenkingen. Senator Kevin Cramer (RN.D.) zei dat hij “gemengde gevoelens” heeft over het feit dat de NRSC een actievere rol op zich neemt in de voorverkiezingen.

“De kwaliteit van de kandidaten is erg belangrijk, daar moeten we als congres en als partij in geïnteresseerd zijn”, aldus Cramer. Hij merkte echter op dat de beslissing lokaal moet worden genomen “door de mensen die gekwalificeerd zijn om te stemmen bij die specifieke verkiezingen.”

Meedoen aan voorverkiezingen betekent niet vaak dat een partijcommissie miljoenen aan tv-advertenties dumpt om kiezers te beïnvloeden. Partijfunctionarissen kunnen achter de schermen werken om bepaalde kandidaten te ontmoedigen, terwijl ze middelen stimuleren en naar anderen sturen.

“Sinds het nieuwe management is toegetreden tot de senatoriale commissie, is er een realistische inschatting gemaakt van waar en hoe Republikeinen in 2022 te kort kwamen”, zegt Steven Law, voorzitter van het Senate Leadership Fund, een super-PAC die verbonden is met McConnell.

“Het vorige regime was expliciet van mening dat alle kandidaten goed waren en dat ze helemaal niet als favorieten zouden moeten spelen”, voegde Law eraan toe, en zei dat de meest succesvolle aanpak vaak is dat Republikeinen “zeer selectief” zijn over wanneer ze zich moeten engageren.

In het Huis brokkelden verheven voorspellingen van een overweldigende GOP-overwinning af op de verkiezingsavond. In plaats daarvan worstelde McCarthy om genoeg stemmen van zijn krappe meerderheid bij elkaar te krijgen om het sprekerschap op zich te nemen.

Opnieuw gaven partijstrategen de kandidaten de schuld. Er was Majewski, die een GOP-leunend district in Ohio verloor nadat hij zijn militaire dienst verkeerd had voorgesteld. Kent, een extreemrechtse Trump-enthousiasteling met banden met blanke nationalisten, verloor een district in de staat Washington dat jarenlang in GOP-handen was. In North Carolina verloor Bo Hines, een 27-jarige voormalige universiteitsvoetballer die verhuisde naar een schommelstoel waar hij weinig banden had, ook van een democraat.

Particulier schatten partijleiders dat kandidaten van slechte kwaliteit hen ongeveer een half dozijn zetels in het Huis kosten, een enorme marge gezien de huidige meerderheid van vier zetels in het Huis.

“We moeten in de gaten houden: ‘Hoe win je de generaal?’ En we moeten voorzichtig zijn”, zei de gematigde afgevaardigde Don Bacon (R-Neb.), erop wijzend dat zijn partij een “tegen” nodig heeft voor wanneer Huisdemocraten zich bemoeien met GOP-voorverkiezingen.

Hij uitte scepsis over het beleid van de NRCC inzake primaire interventie: “Vechten met één arm achter je rug is niet slim”, zei Bacon over het uitblijven van het proces van het kiezen van genomineerden.

Maar Huisrepublikeinen zijn niet van plan om agressief primaire winnaars te kiezen.

“De NRCC heeft van oudsher niet ingestemd met open Republikeinse voorverkiezingen en dat zal de komende cyclus niet veranderen”, zegt Jack Pandol, een woordvoerder van de commissie.

Rep. Richard Hudson (RN.C.), de nieuwe NRCC-voorzitter, erft veel van de probleemkandidaten uit de vorige cyclus.

Kent heeft al een nieuwe run gelanceerd terwijl Hines papierwerk heeft ingediend om hetzelfde te doen. Majewski schreef in een Facebook-bericht dat hij hoorde dat “honderden kiezers” hem aanmoedigden om zich kandidaat te stellen en dat hij binnenkort een beslissing zal nemen.

Externe groepen die werken om de meerderheid van het Huis te beschermen, zullen waarschijnlijk actief zijn in voorverkiezingen, waaronder het Congressional Leadership Fund, een goed gefinancierde super-PAC die is afgestemd op McCarthy.

“In districten op het slagveld draait het bij voorverkiezingen allemaal om verkiesbaarheid”, zegt Dan Conston, de voorzitter van de groep. “Swing-kiezers hebben bewezen ongelooflijk veeleisend te zijn, en de kwaliteit van kandidaten kan ons maken of breken.”

Ideologische verdeeldheid binnen de House GOP-conferentie maakt duiken in voorverkiezingen om winnaars te kiezen een politiek mijnenveld. In de langdurige race van de spreker stemde de anti-belasting Club for Growth ermee in om McCarthy’s bod op de voorzittershamer te onderschrijven – als CLF zwoer af te zien van het spelen in voorverkiezingen in open, veilige Republikeinse zetels (iets wat het slechts zelden deed).

De definitie van wat een veilige zitplaats is, werd open gelaten.

David McIntosh, de voorzitter van de club, vertelde verslaggevers dat hij geloofde dat een zetel met een partijdige kiezersindex van R+6 of R+7 “redelijk veilig” zou zijn, maar hij zei dat de twee groepen contact zouden houden.

“Het goede dat daaruit voortkomt, is dat we een communicatiekanaal hebben. We hebben een algemeen akkoord,’ zei McIntosh. Als er meningsverschillen ontstaan, “Ik ben er vrij zeker van dat we er wel uit zullen komen.”