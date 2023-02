Washington

Twee vooraanstaande Republikeinen van het Huis hebben president Joe Biden opgeroepen om de militaire steun aan Oekraïne te vergroten bij zijn verdediging tegen de Russische invasie en herhaalden hun steun aan beide kanten van het gangpad voor het blijven financieren van de Oekraïense oorlogsinspanning.

De vertegenwoordiger van Texas, Mike McCaul, de voorzitter van de House Foreign Affairs Committee, vertelde CNN’s Pamela Brown over “State of the Union” in een gezamenlijk interview met House Intelligence-voorzitter Mike Turner dat zondag werd uitgezonden, dat de tweeledige steun voor Oekraïne “nog steeds erg sterk is. ”

Maar nu het eenjarig jubileum van de oorlog nadert, waarschuwde McCaul dat het afdekken van steun voor Oekraïne het conflict zou kunnen verlengen, wat in de voordelen van Rusland zou kunnen spelen en de kans zou kunnen geven dat de anti-Oekraïense onenigheid toeneemt.

“Hoe langer (ambtenaren van de Biden-regering) dit uitstellen, ze spelen (Russische leider Vladimir) Poetin in de kaart. Hij wil dat dit een lange, langdurige oorlog wordt, omdat hij weet dat hij mogelijk zal verliezen – we zouden de wil van het Amerikaanse volk en dus het Congres kunnen verliezen”, vertelde de Texaanse Republikein aan CNN, sprekend vanaf de Veiligheidsconferentie van München in Duitsland.

De VS en hun bondgenoten hebben het afgelopen jaar al bijna 50 miljard dollar aan hulp en uitrusting naar het Oekraïense leger gestuurd. Om dat vol te houden en om zijn eigen voorraden weer op te bouwen, haast het Pentagon zich om zich opnieuw te bewapenen, begint het aan de grootste toename van de munitieproductie in decennia en zet het delen van de Amerikaanse defensie-industrie op oorlogsvoet, ondanks dat Amerika technisch gezien niet in staat is om oorlog.

Op de vraag van Brown of hij gelooft dat de VS overweegt F-16 straaljagers naar Oekraïne te sturen, antwoordde McCaul: “Ik hoop het”, en herhaalde hij zijn bezorgdheid over een slepend conflict tussen Rusland en Oekraïne, terwijl hij opmerkte: “Ik denk dat het momentum is aan het bouwen om dit te laten gebeuren.”

“Feit is dat hoe langer ze wachten, hoe langer dit conflict zal zegevieren”, zei McCaul.

Turner, een republikein uit Ohio, verdedigde de steun van het congres voor Oekraïne, ondanks het feit dat verschillende van zijn collega-collega’s van het Huis van Afgevaardigden een resolutie “Oekraïnemoeheid” mede ondertekenden waarin de VS werden opgeroepen de militaire en financiële hulp aan het land te beëindigen. Huisvoorzitter Kevin McCarthy vertelde vorige week aan CNN dat hij tegen de resolutie is.

Turner vergeleek de resolutie met een brief die meer dan twee dozijn progressieve Huisdemocraten afgelopen najaar naar het Witte Huis stuurden met het verzoek diplomatie tussen Rusland en Oekraïne na te streven. Kort daarna werd de brief ingetrokken.

“Je hebt een handjevol aan beide kanten, beide kanten, Pamela, die voorzichtig zijn geweest of die hebben gezegd dat ze niet steunen, of dat ze willen dat er een einde komt aan de steun”, zei hij vanuit München. “Er zijn 435 leden van het Congres. Er zijn er waarschijnlijk 400 die deze richting en dit pad willen voortzetten.”

McCaul vertelde CNN ook dat de vermoedelijke Chinese surveillanceballon die boven het Amerikaanse luchtruim vloog voordat hij eerder deze maand voor de kust van South Carolina werd neergeschoten, onderdelen bevatte die in de Verenigde Staten waren vervaardigd en drong er bij de VS op aan de stroom van wapentechnologie naar China te beperken.

“Deze ballon had trouwens veel Amerikaanse onderdelen. We weten dat de hypersonische raket die met precisie de wereld rondging, werd gebouwd op de ruggengraat van Amerikaanse technologie”, zei McCaul, verwijzend naar Beijing’s test van een hypersonische raket met nucleair vermogen in 2021.

“Ze stelen veel van ons. Maar we hoeven ze niet dezelfde technologie te verkopen die ze in hun geavanceerde wapensystemen kunnen stoppen om zich vervolgens tegen Taiwan in de Stille Oceaan of uiteindelijk mogelijk tegen de Verenigde Staten van Amerika te keren. Ik denk dat er een grote tweeledigheid bestaat over deze kwestie,’ voegde hij eraan toe.

Turner en McCaul zeiden ook dat ze willen dat Biden een serieuzere positie inneemt tegenover China na het incident met een ballon.

McCaul zei dat de spanning tussen de twee landen “op dit moment erg hoog is” en dat zowel de Democraten als de Republikeinen op één lijn staan ​​om de Chinese dreigingen het hoofd te bieden.

“Ik denk dat we een unieke kans hebben om tweeledig te zijn over deze kwestie van nationale veiligheid tegen een van de grootste bedreigingen voor dit land en de wereld”, zei McCaul.

Turner zei ondertussen dat er een kans is voor de regering-Biden om “terug te keren naar een normale dialoog met China”.

“Niemand wil natuurlijk een koude oorlog, maar daar gaat het niet om. Wat we willen is een China dat geen agressorstaat wordt, dat zijn leger niet opbouwt en de Verenigde Staten bedreigt, en zeker niet de negatieve opmerkingen maakt die het maakt in plaats van zich openlijk te verontschuldigen voor het sturen van een spion. ballon over onze meest gevoelige militaire locaties”, zei Turner.