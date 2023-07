CNN

Eine Handvoll republikanischer Präsidentschaftskandidaten verteidigten am Montag die republikanische Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds – die als Gouverneurin des landesweit ersten GOP-Caucus-Staates eine einzigartig mächtige Position innehat –, nachdem der frühere Präsident Donald Trump sie für ihren Verbleib kritisiert hatte neutral im Nominierungswettbewerb 2024.

Reynolds hat gesagt, dass sie an Veranstaltungen für alle Kandidaten teilnehmen würde, wenn diese das wünschen und ihr Zeitplan es zulässt. Aber Trumps Berater hatten besondere Bedenken, dass der Gouverneur an mehreren Veranstaltungen von Floridas Gouverneur Ron DeSantis teilnahm und Casey DeSantis letzte Woche auf ihrer ersten Solo-Wahlkampfreise in den Bundesstaat begleitete. Der frühere Präsident kritisierte am Montag Reynolds Neutralität und argumentierte, er habe mit seiner Unterstützung ihre erfolgreiche Kandidatur für die Gouverneurswahl 2018 vorangetrieben.

Trumps Kritik bringt ihn in Konflikt mit dem beliebten GOP-Gouverneur von Iowa, der im vergangenen Herbst die Wiederwahl mit fast 19 Punkten Vorsprung gewann – und markiert einen Moment der Spaltung zwischen dem republikanischen Spitzenkandidaten für 2024 und einigen der Kandidaten, die ihn stürzen wollen.

DeSantis in einem twittern nannte den Gouverneur von Iowa „einen starken Anführer, der es versteht, das Gezwitscher zu ignorieren und es durchzuziehen.“ Er fügte hinzu: „Sie hat sich eine erdrutschartige Wiederwahl verdient, weil sie großartige Ergebnisse geliefert hat, und sie ist bereit, in der Sondersitzung noch mehr für die Iowaner zu liefern.“

Reynolds, der im frühen Caucus-Staat sehr gefragt war, hat auch an Wahlkampfveranstaltungen für andere Kandidaten teilgenommen und dort gesprochen, darunter den Senator von South Carolina, Tim Scott, und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley.

Haley nannte den Gouverneur einen „konservativen Rockstar“. twittern. „Wie ich immer sage: Iowa bringt starke Frauen hervor!“

Der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, der eine deutlichere Anti-Trump-Kampagne vertritt, bezeichnete die Kritik des ehemaligen Präsidenten an Reynolds als „diktatorisch“. twittern: „Niemand sollte angegriffen werden, weil er es ablehnt, einen Politiker zu unterstützen. Dieses Verhalten ist diktatorisch. Ich applaudiere @KimReynoldsIA dafür, dass sie alle GOP-Kandidaten in Iowa willkommen heißt. Amerika hat etwas Besseres verdient als Donald Trump.“

Der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, sagte Erin Burnett von CNN in „OutFront“, dass Reynolds „großartige Arbeit leistet und neutral bleibt“.

„Ich vertraue Kim Reynolds. Ich denke, sie macht einen tollen Job. Und natürlich liebt es jeder, mit Kim Wahlkampf zu machen. Sie ist in Iowa sehr beliebt“, sagte er.

Trump rühmt sich Reynolds‘ Sieg in Iowa und erwähnt oft, dass ihr Mann mit seinem Sohn Donald Trump Jr. auf die Jagd gegangen ist, wenn er über den Gouverneur spricht.

„Ich habe Kim Reynolds die Position des Gouverneurs eröffnet, und als sie zurückfiel, habe ich sie UNTERSTÜTZT, große Rallyes gemacht und sie hat gewonnen. Jetzt möchte sie „NEUTRAL“ bleiben. Ich lade sie nicht zu Veranstaltungen ein!“ Das sagte Trump am Montag auf seiner Social-Media-Website Truth Social.

Reynolds übernahm das Amt des Gouverneurs im Jahr 2017, nachdem Trump den ehemaligen Gouverneur von Iowa, Terry Branstad, zu seinem Botschafter in China ernannt hatte.

CNN hat Reynolds um einen Kommentar gebeten.

Es ist ihre wahrgenommene Verbundenheit mit DeSantis, die Trump und sein Team am meisten verärgert hat.

„Durch die Teilnahme an allen Veranstaltungen von DeSantis und nur an einer von Trump gelingt es ihr nicht wirklich, neutral zu sein“, sagte eine Quelle, die Trump nahe steht. „Wir sitzen nicht herum und reden darüber, aber wir glauben, dass sie eine Vorliebe für (Ron DeSantis) gezeigt hat.“

Während Trumps erster Reise nach Iowa nach der Veröffentlichung seiner Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 beschwerten sich Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten darüber, dass Reynolds nur wenige Tage zuvor während einer DeSantis-Veranstaltung „strahlend“ aussah und weniger begeistert wirkte, als er neben Trump auftrat.

Reynolds erschien am vergangenen Freitag nicht bei Trumps Veranstaltung im Bundesstaat. Trotz Trumps Behauptung, dass er Reynolds nicht zu seinen Veranstaltungen einlädt, beschrieb eine Quelle, dass der Gouverneur eine „ständige Einladung“ zu allen Trump-Veranstaltungen habe.