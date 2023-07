CNN

—



Nach neuen Umfragen von Fox Business in Iowa und South Carolina haben am Sonntag sieben republikanische Präsidentschaftskandidaten die Wahlvoraussetzungen für die Teilnahme an der Debatte im August erfüllt.

Der ehemalige Präsident Donald Trump, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der Technologieunternehmer Vivek Ramaswamy, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, der Senator von South Carolina, Tim Scott, und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, haben jeweils in mindestens zwei qualifizierten nationalen Umfragen und zwei qualifizierten staatlichen Umfragen in verschiedenen Staaten 1 % oder mehr erreicht, was eine vom Republikanischen Nationalkomitee festgelegte Anforderung ist.

Um sich für die Debatte am 23. August in Milwaukee zu qualifizieren, müssen die Kandidaten außerdem die Kriterien für die Mittelbeschaffung erfüllen und eine Zusage unterzeichnen, den späteren republikanischen Kandidaten zu unterstützen. Mehrere Kandidaten und ihre Berater sagen, dass sie diese Spenderschwelle bereits erreicht haben, darunter Trump, DeSantis, Scott, Haley, Christie und Ramaswamy.

Ramaswamy gab am Samstag bekannt, dass er auch die Fundraising-Kriterien des RNC von 40.000 Einzelspendern mit mindestens 200 Einzelspendern aus 20 oder mehr Bundesstaaten und Territorien erfüllt habe. Er sagte auch, dass er beabsichtige, das Kandidatenversprechen zu unterzeichnen.

„Die Kriterien für die Debattenphase des RNC sind streng, aber fair“, sagte Ramaswamy in einer Erklärung. „Wenn ein Außenstehender die Messlatte überwinden kann, sollten das auch politisch erfahrene Kandidaten schaffen: Wenn Sie diese Kennzahlen bis Ende August nicht erreichen, haben Sie absolut keine Chance, Joe Biden bei den Parlamentswahlen zu besiegen.“

Pence ist der einzige Kandidat, der die Umfrageschwelle erreicht hat, sagt aber, dass er die Spendenschwelle nicht erreicht hat.

„Wir machen unglaubliche Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel“, sagte der ehemalige Vizepräsident Dana Bash von CNN in der Sendung „State of the Union“ in einem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. „Das Schaffen wir schon. Wir sehen uns in dieser Debattenphase.“

Von den verbleibenden GOP-Kandidaten, die die Umfragekriterien noch nicht erfüllt haben, ist der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, nur eine landesweite Umfrage davon entfernt, der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, braucht zwei nationale Umfragen, und der ehemalige texanische Abgeordnete Will Hurd und der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, benötigen jeweils eine bundesstaatliche und zwei nationale Umfragen, um sich zu qualifizieren. Bisher hat kein anderer Kandidat in einer Qualifikationsumfrage 1 % erreicht.

Die neuen Fox Business-Umfragen aus Iowa und South Carolina zeigen, dass Trump in beiden Bundesstaaten einen deutlichen Vorsprung vor dem Rest des Feldes hat. Im Hawkeye State unterstützten 46 % der wahrscheinlichen GOP-Fraktionsteilnehmer den ehemaligen Präsidenten, verglichen mit 16 % für DeSantis und 11 % für Scott.

In South Carolina entschieden sich in der Fox Business-Umfrage 48 % der wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwähler für Trump, verglichen mit 14 % für Haley, 13 % für DeSantis und 10 % für Scott.

Die Umfragen wurden vom 15. bis 19. Juli unter 806 wahrscheinlichen republikanischen Wahlberechtigten in Iowa und 808 wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwählern in South Carolina durchgeführt und wiesen jeweils eine Stichprobenfehlerquote von plus oder minus 3,5 Prozentpunkten auf. Ihre Gesamtmethodik scheint den RNC-Standards für anerkannte Umfragen zu entsprechen.