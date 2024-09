Stand: 30.09.2024 10:43 uur

Kamala Harris zei „geistig beeinträchtigt“ – de voormalige Amerikaanse president Trump heeft nooit zijn mening aan Rivalin gegeven – wat vooral belangrijk is. Het is belangrijk om kritisch te zijn op je eigen mening.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een sterke relatie met Kamala Harris en aanvallen, en dat geldt vooral. Een Wahlkampfauftritt in Wisconsin beschimpft de Republikaner de Demokratin als „geistig beeinträchtigt“.

De partijcolleges van Trump zullen altijd getroffen worden door hun persoonlijke aanvallen op Harris en zij zullen hun politieke opvattingen bekritiseren. Een Rat, terwijl Trump onwetend is. Ga dus door met de jongste hervormingen van Trump, waarbij alleen een republiek wordt bekritiseerd.

Lindsey Graham, de Republikeinse senator uit South Carolina, bekritiseerde de beledigingen van Trump. Sterker nog, de waarheid is dat de Tatsache, die aanval in de Wahlkampf, niet serieus is: ‚De betere handelwijze is dat het beleid wordt getransformeerd, dat het land wordt vernietigd. Ik ben er niet van overtuigd dat de waarheid is: dat het beleid niet wordt vernietigd.“ , zei in een interview op CNN.

„Geistig beeinträchtigt geboren“

In de tussentijd is er een Wahlkampfauftritt in de Kleinstadt Prairie du Chien in de Bundesstaat Wisconsin, waar Trump door Harris werd geciteerd: „Joe Biden is erg interessant geworden. Kamala is zo geboren.“ Kijkend naar het thema migratie werd vooral de US-Wahlkampf getroffen door de situatie: “Sie (Harris) is zo geboren. Als we een man waren die geboren was, zou hij nu blij zijn om te kunnen om een ​​mens te zijn, zou dat een deel van ons land zijn.“ Harris is verantwoordelijk voor een ‘invasie’ van migranten. Gewalttäter met Migrationshintergrund bezeichnete Trump als „abscheuliche Tiere“ en „Monster“.

En de Republikeinse gouverneur van Maryland, Larry Hogan, bekritiseerde de aanvallen van Trump op Harris. “Deze opmerkingen hebben geen betrekking op het beleid van onze burgers, zonder enige twijfel over mensen met een sterke achtergrond”, aldus Hogan, die aanwezig was tijdens een bezoek aan de Amerikaanse Senaat. Vandaag is het mij duidelijk dat Hogan in november Harris en Trump meer zal steunen.

Reactie op Harris‘ Besuch an der Grenze zu Mexiko

Trumps verbale commentaar is een reactie op Harris‘ reactie op de grens van Mexico in de vrije tijd. Dort hatte Harris in zijn vliegtuig voor een verschärftes einwanderungsrecht skizziert. De VS hebben „de plicht om grensregels te hanteren en die zijn durchzusetzen“, zei hij. Zie hiernaast „sehr ernst“. Deze informatie is duidelijk over de behandeling van Fentanyl voor „hoogste prioriteit“. Het grootste opioïde medicijn varieert over de zuidelijke grens in de VS.

Trump beschrijft zichzelf als een volwassene in Wisconsin, inclusief een conservatieve Sender Fox News over de geschiedenis van Harris ‚land. ‘Als je niet weet wat je moet sturen, ontvang je berichten’, zei Trump. Harris zelf viel daar aan als „Lügnerin“.