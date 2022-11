Republikaner punkten im Schlachtfeldstaat — RT World News

Der demokratische Gouverneur von Nevada hat sein Wiederwahlangebot an den republikanischen Kandidaten Joe Lombardo verloren und offenbar das Rennen eingeräumt, bevor es von lokalen Beamten oder Medien ausgerufen wurde. Der Gouverneurswettbewerb ging zu Ende, während die beiden großen Parteien abwarten, wer nach den Midterms diese Woche den US-Senat kontrollieren wird.

“Während noch Stimmen eingehen – und wir brauchen, dass jeder Stimmzettel ausgezählt und jede Stimme gehört wird – scheint es, als würden wir einen Prozentpunkt oder so hinter dem Sieg zurückbleiben”, Sisolak sagte in einer Erklärung, in der er Lombardo, einem Bezirkssheriff, der 49,2% der Stimmen mit den meisten ausgezählten Stimmzetteln erhielt, einräumte.

Lombardo, 60, ist ein erfahrener Polizeibeamter, der zwei Amtszeiten als Sheriff von Clark County diente und eine Bestätigung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erhielt.

„Ich habe mein Leben dem Schutz und Dienst unserer Gemeinschaft gewidmet, und jetzt fühle ich mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, unseren gesamten Staat als Ihr nächster Gouverneur zu schützen und ihm zu dienen.“ Sagte Lombardo in einer Erklärung kurz nachdem Sisolak eingeräumt hatte.

Ihnen in den letzten vier Jahren als Gouverneur zu dienen, war die Ehre meines Lebens. Danke an alle, die an uns geglaubt und alles gegeben haben. Es ist wichtig, dass wir jetzt zusammenkommen, um den Staat weiter voranzubringen. pic.twitter.com/mevXCqVZvt – Steve Sisolak (@SteveSisolak) 12. November 2022

Der scheidende Gouverneur dankte seinen Wählern und wünschte Lombardo viel Erfolg nach seinem Amtsantritt. Er behauptete auch, dass die demokratische Senatorin Catherine Marie Cortez Masto zwar bei den Wahlen zu kurz gekommen sei „Auf Siegeskurs“ und halten ihren Sitz in der oberen Kammer des Kongresses.









Laut Associated Press ist das Rennen im Senat von Nevada jedoch fast gleichauf, wobei Masto am Freitagabend nur einen Zehntelprozentpunkt hinter dem Republikaner Adam Laxalt liegt. Rund 94% der Stimmen wurden bis zum späten Freitagabend im Bundesstaat ausgezählt.

Nachdem der demokratische Amtsinhaber von Arizona, Senator Mark Kelley, Blake Masters von der GOP geschlagen hat, sind Nevada und Georgia nun die Staaten, auf die man achten muss, um festzustellen, welche Partei die Mehrheit im Senat erhält. Vor den Wahlen dieser Woche kontrollierten die Demokraten den gleichmäßig gespaltenen Senat aufgrund der bahnbrechenden Abstimmung von Vizepräsidentin Kamala Harris.